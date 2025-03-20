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У бизнеса Имамоглу большие проблемы

Украину предложили сделать «буферной зоной»

20 мартa 2025, 23:44 834

Украина должна стать «буферной зоной» между Россией и Европой, заявил министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока в интервью Financial Times.

«Мы не видим безопасность Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость буферной зоны между Россией и европейскими оборонными структурами, которая служит интересам как России, так и Европы. Украина может функционировать как буферная зона только при условии, что между глобальными игроками будет консенсус относительно того, что можно и что нельзя делать на территории Украины. В противном случае это будет зона конфликта, а не буферная зона», - отметил он.

Как пишет FT, дипломаты из других стран ЕС заявили, что «стратегическое расхождение» Венгрии со своими союзниками кажется непреодолимым, поэтому проводятся обсуждения о том, как отменить право вето Будапешта на единогласное принятие решений.

«Продолжение противостояния по Украине рано или поздно должно иметь последствия для позиции Венгрии», - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС и отметил, что некоторые министры иностранных дел ЕС проводили дискуссии о последствиях для Будапешта.

В то же время Бока подчеркнул, что сближение президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным является не только геополитически мотивированным, но и идеологически.

«Многие люди делают ошибку, недооценивая степень неприязни администрации Трампа к европейским институтам. Он [Трамп] рассматривает ЕС не просто как международную организацию с противоположными интересами, а как политического оппонента, и относится к нему соответственно», - считает политик.

По его словам, «предостережения» Венгрии относительно санкций против РФ «усилились», также Бока считает, что эти ограничения угрожают подорвать мирный процесс.

«Мы не хотим, чтобы решения по режиму санкций стали препятствием для прекращения огня и мирных переговоров... Мы должны говорить о том, насколько санкции помогают или препятствуют этому конкретному мирному процессу», - подытожил министр.

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