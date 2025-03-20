Швеция готовится к противостоянию с Россией

Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

По данным WSJ, Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в Арктике. Эта бригада расширяется быстрее других подразделений армии страны.

При этом подготовка военных рассчитана на поддержку сил Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на их территории. Известно, что на севере Швеции также обучаются военные из США.

28 февраля глава Службы внешней разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что страна готовится к гипотетическому столкновению с Россией после окончания войны в Украине.