USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
У бизнеса Имамоглу большие проблемы
Новость дня
У бизнеса Имамоглу большие проблемы

Швеция готовится к противостоянию с Россией

00:28 789

Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

По данным WSJ, Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в Арктике. Эта бригада расширяется быстрее других подразделений армии страны.

При этом подготовка военных рассчитана на поддержку сил Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на их территории. Известно, что на севере Швеции также обучаются военные из США.

28 февраля глава Службы внешней разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что страна готовится к гипотетическому столкновению с Россией после окончания войны в Украине.

Одесса под атакой российских дронов
Одесса под атакой российских дронов видео
01:47 251
В США объявили о «непрямых переговорах» между Россией и Украиной
В США объявили о «непрямых переговорах» между Россией и Украиной
00:02 1025
Мэр Анкары бросил вызов Эрдогану
Мэр Анкары бросил вызов Эрдогану
20 мартa 2025, 22:37 5328
Грузия унизила Армению в Ереване
Грузия унизила Армению в Ереване ФОТО
20 мартa 2025, 23:11 4265
Эрдоган об аресте Имамоглу
Эрдоган об аресте Имамоглу главное на этот час
20 мартa 2025, 22:24 4761
Не последняя надежда Фицо на Азербайджан
Не последняя надежда Фицо на Азербайджан актуальный комментарий
20 мартa 2025, 21:28 2702
Премьер Британии резко высказался в адрес Путина
Премьер Британии резко высказался в адрес Путина
20 мартa 2025, 21:57 3958
Москва недовольна решением Еревана
Москва недовольна решением Еревана
20 мартa 2025, 21:26 4819
Армения продолжает обстрелы Азербайджана
Армения продолжает обстрелы Азербайджана новое заявление Минобороны; обновлено 20:09
20 мартa 2025, 20:09 6841
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки»
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки» Обозреватель Al-Monitor Барин Каяоглу комментирует для haqqin.az
20 мартa 2025, 14:07 3602
Центробанк Турции принял важные решения
Центробанк Турции принял важные решения
20 мартa 2025, 20:33 3517

ЭТО ВАЖНО

Одесса под атакой российских дронов
Одесса под атакой российских дронов видео
01:47 251
В США объявили о «непрямых переговорах» между Россией и Украиной
В США объявили о «непрямых переговорах» между Россией и Украиной
00:02 1025
Мэр Анкары бросил вызов Эрдогану
Мэр Анкары бросил вызов Эрдогану
20 мартa 2025, 22:37 5328
Грузия унизила Армению в Ереване
Грузия унизила Армению в Ереване ФОТО
20 мартa 2025, 23:11 4265
Эрдоган об аресте Имамоглу
Эрдоган об аресте Имамоглу главное на этот час
20 мартa 2025, 22:24 4761
Не последняя надежда Фицо на Азербайджан
Не последняя надежда Фицо на Азербайджан актуальный комментарий
20 мартa 2025, 21:28 2702
Премьер Британии резко высказался в адрес Путина
Премьер Британии резко высказался в адрес Путина
20 мартa 2025, 21:57 3958
Москва недовольна решением Еревана
Москва недовольна решением Еревана
20 мартa 2025, 21:26 4819
Армения продолжает обстрелы Азербайджана
Армения продолжает обстрелы Азербайджана новое заявление Минобороны; обновлено 20:09
20 мартa 2025, 20:09 6841
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки»
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки» Обозреватель Al-Monitor Барин Каяоглу комментирует для haqqin.az
20 мартa 2025, 14:07 3602
Центробанк Турции принял важные решения
Центробанк Турции принял важные решения
20 мартa 2025, 20:33 3517
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться