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Трамп: «США в ближайшее время подпишут соглашение с Украиной»

00:51 682

Соединенные Штаты и Украина в кратчайшие сроки подпишут соглашение по украинским ресурсам.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

«Одна из вещей, которую мы делаем, – это подписание в ближайшее время соглашения с Украиной по редкоземельным металлам. У них есть огромные запасы редкоземельных элементов, и мы это очень ценим», – заявил Трамп.

Трамп также сообщил, что сегодня подписал указ о значительном увеличении добычи критически важных минералов и редкоземельных металлов.

Киев и Вашингтон уже некоторое время ведут переговоры о сотрудничестве в сфере добычи редкоземельных металлов на территории Украины. США рассматривают возможность получения доступа к этим ресурсам, но Украина хочет, чтобы договор включал гарантии безопасности.

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