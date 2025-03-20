Трамп: «США в ближайшее время подпишут соглашение с Украиной»

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

Соединенные Штаты и Украина в кратчайшие сроки подпишут соглашение по украинским ресурсам.

«Одна из вещей, которую мы делаем, – это подписание в ближайшее время соглашения с Украиной по редкоземельным металлам. У них есть огромные запасы редкоземельных элементов, и мы это очень ценим», – заявил Трамп.

Трамп также сообщил, что сегодня подписал указ о значительном увеличении добычи критически важных минералов и редкоземельных металлов.

Киев и Вашингтон уже некоторое время ведут переговоры о сотрудничестве в сфере добычи редкоземельных металлов на территории Украины. США рассматривают возможность получения доступа к этим ресурсам, но Украина хочет, чтобы договор включал гарантии безопасности.