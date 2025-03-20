Кто хочет убить Маска?
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Основатель компаний SpaceX и Tesla, руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск не исключил, что на него готовится покушение. Об этом миллиардер заявил в эфире телеканала Fox News.
Маск рассказал, что DOGE останавливает «ужасные растраты и коррупцию в правительстве», поэтому заинтересованные люди хотят ликвидировать его.
«Оказывается, когда вы отбираете у людей деньги, которые они получают мошенническим путем, они очень расстраиваются», — добавил он.
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