USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
У бизнеса Имамоглу большие проблемы
Новость дня
У бизнеса Имамоглу большие проблемы

Кто хочет убить Маска?

00:57 855

Основатель компаний SpaceX и Tesla, руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск не исключил, что на него готовится покушение. Об этом миллиардер заявил в эфире телеканала Fox News.

Маск рассказал, что DOGE останавливает «ужасные растраты и коррупцию в правительстве», поэтому заинтересованные люди хотят ликвидировать его.

«Оказывается, когда вы отбираете у людей деньги, которые они получают мошенническим путем, они очень расстраиваются», — добавил он.

Одесса под атакой российских дронов
Одесса под атакой российских дронов видео
01:47 252
В США объявили о «непрямых переговорах» между Россией и Украиной
В США объявили о «непрямых переговорах» между Россией и Украиной
00:02 1026
Мэр Анкары бросил вызов Эрдогану
Мэр Анкары бросил вызов Эрдогану
20 мартa 2025, 22:37 5331
Грузия унизила Армению в Ереване
Грузия унизила Армению в Ереване ФОТО
20 мартa 2025, 23:11 4267
Эрдоган об аресте Имамоглу
Эрдоган об аресте Имамоглу главное на этот час
20 мартa 2025, 22:24 4764
Не последняя надежда Фицо на Азербайджан
Не последняя надежда Фицо на Азербайджан актуальный комментарий
20 мартa 2025, 21:28 2704
Премьер Британии резко высказался в адрес Путина
Премьер Британии резко высказался в адрес Путина
20 мартa 2025, 21:57 3959
Москва недовольна решением Еревана
Москва недовольна решением Еревана
20 мартa 2025, 21:26 4820
Армения продолжает обстрелы Азербайджана
Армения продолжает обстрелы Азербайджана новое заявление Минобороны; обновлено 20:09
20 мартa 2025, 20:09 6841
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки»
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки» Обозреватель Al-Monitor Барин Каяоглу комментирует для haqqin.az
20 мартa 2025, 14:07 3602
Центробанк Турции принял важные решения
Центробанк Турции принял важные решения
20 мартa 2025, 20:33 3518

ЭТО ВАЖНО

Одесса под атакой российских дронов
Одесса под атакой российских дронов видео
01:47 252
В США объявили о «непрямых переговорах» между Россией и Украиной
В США объявили о «непрямых переговорах» между Россией и Украиной
00:02 1026
Мэр Анкары бросил вызов Эрдогану
Мэр Анкары бросил вызов Эрдогану
20 мартa 2025, 22:37 5331
Грузия унизила Армению в Ереване
Грузия унизила Армению в Ереване ФОТО
20 мартa 2025, 23:11 4267
Эрдоган об аресте Имамоглу
Эрдоган об аресте Имамоглу главное на этот час
20 мартa 2025, 22:24 4764
Не последняя надежда Фицо на Азербайджан
Не последняя надежда Фицо на Азербайджан актуальный комментарий
20 мартa 2025, 21:28 2704
Премьер Британии резко высказался в адрес Путина
Премьер Британии резко высказался в адрес Путина
20 мартa 2025, 21:57 3959
Москва недовольна решением Еревана
Москва недовольна решением Еревана
20 мартa 2025, 21:26 4820
Армения продолжает обстрелы Азербайджана
Армения продолжает обстрелы Азербайджана новое заявление Минобороны; обновлено 20:09
20 мартa 2025, 20:09 6841
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки»
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки» Обозреватель Al-Monitor Барин Каяоглу комментирует для haqqin.az
20 мартa 2025, 14:07 3602
Центробанк Турции принял важные решения
Центробанк Турции принял важные решения
20 мартa 2025, 20:33 3518
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться