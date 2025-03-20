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У бизнеса Имамоглу большие проблемы
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У бизнеса Имамоглу большие проблемы

Одесса под атакой российских дронов

видео
01:47 254

Вечером 20 марта российская армия запустила в направлении Одессы ударные беспилотники, в городе раздаются взрывы, вспыхнули мощные пожары. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По данным Труханова, в южных районах города были слышны взрывы, также он предупреждал об опасности Киевский район.

Украинские СМИ отмечают, что это, возможно, самая массированная атака на город за три года войны.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак впоследствии сообщил, что Россия снова атакует гражданскую инфраструктуру. По его словам, есть пострадавшие.

Одесса под атакой российских дронов
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Одесса под атакой российских дронов
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