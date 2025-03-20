Одесса под атакой российских дронов

Вечером 20 марта российская армия запустила в направлении Одессы ударные беспилотники, в городе раздаются взрывы, вспыхнули мощные пожары. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По данным Труханова, в южных районах города были слышны взрывы, также он предупреждал об опасности Киевский район.

Украинские СМИ отмечают, что это, возможно, самая массированная атака на город за три года войны.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак впоследствии сообщил, что Россия снова атакует гражданскую инфраструктуру. По его словам, есть пострадавшие.