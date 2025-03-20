Лига наций: Хорватия обыграла Францию

Состоялись первые четвертьфинальные и стыковые матчи футбольной Лиги наций.

Среди четвертьфиналов особое значение для сборной Азербайджана имеет противостояние Хорватии и Франции. Как известно, победившая команда станет соперником азербайджанских футболистов в группе «D» отборочного турнира чемпионата мира-2026, где также сыграют Украина и Исландия. Матчи в группе начнутся в сентябре.

В Сплите Хорватия обыграла Францию со счетом 2:0 благодаря голам Анте Будимира (8-я минута) и Ивана Перишича (45+1). 23 марта на «Стад де Франс» французы постараются отыграться.