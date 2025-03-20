Лига наций: Хорватия обыграла Францию
Состоялись первые четвертьфинальные и стыковые матчи футбольной Лиги наций.
Среди четвертьфиналов особое значение для сборной Азербайджана имеет противостояние Хорватии и Франции. Как известно, победившая команда станет соперником азербайджанских футболистов в группе «D» отборочного турнира чемпионата мира-2026, где также сыграют Украина и Исландия. Матчи в группе начнутся в сентябре.
В Сплите Хорватия обыграла Францию со счетом 2:0 благодаря голам Анте Будимира (8-я минута) и Ивана Перишича (45+1). 23 марта на «Стад де Франс» французы постараются отыграться.
Результаты других четвертьфиналов Лиги наций
Нидерланды - Испания - 2:2
Дания - Португалия - 1:0
Италия - Германия - 1:2
Результаты стыковых матчей между лигами «А» и «B»
Греция - Шотландия - 0:1
Украина - Бельгия - 3:1
Австрия - Сербия - 1:1
Ранее завершился матч Турция - Венгрия (3:1).
Результаты стыковых матчей между лигами «B» и «С»
Болгария - Ирландия - 1:2
Словакия - Словения - 0:0
Косово - Исландия - 2:1.
Ранее Грузия разгромила в Ереване Армению - 3:0.
Ответные встречи пройдут 23 марта.