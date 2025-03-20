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Лига наций: Хорватия обыграла Францию

Определяется соперник Азербайджана
Отдел спорта
01:53 166

Состоялись первые четвертьфинальные и стыковые матчи футбольной Лиги наций.

Среди четвертьфиналов особое значение для сборной Азербайджана имеет противостояние Хорватии и Франции. Как известно, победившая команда станет соперником азербайджанских футболистов в группе «D» отборочного турнира чемпионата мира-2026, где также сыграют Украина и Исландия. Матчи в группе начнутся в сентябре.

В Сплите Хорватия обыграла Францию со счетом 2:0 благодаря голам Анте Будимира (8-я минута) и Ивана Перишича (45+1). 23 марта на «Стад де Франс» французы постараются отыграться.

Результаты других четвертьфиналов Лиги наций

Нидерланды - Испания - 2:2

Дания - Португалия - 1:0

Италия - Германия - 1:2

Результаты стыковых матчей между лигами «А» и «B»

Греция - Шотландия - 0:1

Украина - Бельгия - 3:1

Австрия - Сербия - 1:1

Ранее завершился матч Турция - Венгрия (3:1).

Результаты стыковых матчей между лигами «B» и «С»

Болгария - Ирландия - 1:2

Словакия - Словения - 0:0

Косово - Исландия - 2:1.

Ранее Грузия разгромила в Ереване Армению - 3:0.

Ответные встречи пройдут 23 марта.

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