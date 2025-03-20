Бои UFC в Азербайджане?
Известный канадско-американский журналист Ариэль Хельвани сообщил неожиданную новость о том, что Азербайджан примет турнир UFC.
По его словам, бои пройдут в июне этого года. Переговоры на стадии завершения.
Хельвани - журналист, специализирующийся на смешанных единоборствах. У него почти 1,5 млн подписчиков в социальной сети X.
Если данная информация соответствует действительности, то это будет первый турнир UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в Азербайджане. В таком случае стоит ожидать, что в Баку будут драться в том числе и азербайджанские бойцы UFC Назим Садыхов и Рафаэль Физиев.
UFC считается самым престижной организацией в мире смешанных единоборств.
В 2023 году в Азербайджане прошел турнир японского промоушена Rizin.