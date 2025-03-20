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Бои UFC в Азербайджане?

Сенсация от американского журналиста
Отдел спорта
03:14 395

Известный канадско-американский журналист Ариэль Хельвани сообщил неожиданную новость о том, что Азербайджан примет турнир UFC.

По его словам, бои пройдут в июне этого года. Переговоры на стадии завершения.

Хельвани - журналист, специализирующийся на смешанных единоборствах. У него почти 1,5 млн подписчиков в социальной сети X.

Если данная информация соответствует действительности, то это будет первый турнир UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в Азербайджане. В таком случае стоит ожидать, что в Баку будут драться в том числе и азербайджанские бойцы UFC Назим Садыхов и Рафаэль Физиев.

Назим Садыхов провел четыре боя в UFC и не потерпел ни одного поражения

UFC считается самым престижной организацией в мире смешанных единоборств.

В 2023 году в Азербайджане прошел турнир японского промоушена Rizin.

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