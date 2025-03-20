Армения поднимает голос: убрать российскую военную базу!

Российское издание The Moscow Times опубликовало развернутый репортаж о 102-й российской военной базе в Армении, предварив его подзаголовком: «Когда Москва впервые создала свою военную базу на пыльных холмах неподалеку от Гюмри, она тем самым определяла границы Российской империи». Как и тогда, база в Гюмри остается сегодня для Москвы стратегически важным объектом. С одной стороны, она выходит на обширные равнины, с другой - расположена всего в нескольких километрах от границы с Турцией. Во время вооруженного противостояния с Османской империей в 30-х годах XVIII века Россия построила мощную крепость на холмах к западу от города. А когда в 1990-х годах Армения и Россия создавали 102-ю военную базу, для нее выбрали то же самое место.

На протяжении десятилетий армяне верили, что эта база защищает их от Турции, искренне приветствуя военное присутствие России. Однако сегодня ситуация изменилась, и жители Армении больше не считают, что база способна «защитить их от Турции и Азербайджана». Да и в целом за последние годы правительство Армении резко изменило геополитический курс: вначале российские пограничники покинули аэропорт Еревана, затем ушли со своих постов на границе Армении с Ираном и Турцией, а параллельно премьер-министр Никол Пашинян приостановил участие Армении в военном альянсе ОДКБ. «В результате, - пишет The Moscow Times, - 102-я военная база РФ фактически стала последним крупным форпостом военного влияния Москвы в Армении. Однако сегодня ее будущее также выглядит неопределенным. Критики считают присутствие российской базы препятствием для нормализации отношений Армении с Турцией, а серия загадочных преступлений, связанных с российской базой, вызвала неоднозначную реакцию среди местных жителей». Местные эксперты утверждают, что, поскольку ситуация с безопасностью в Армении и России кардинально изменилась, база утратила свою значимость.

«Эта база, скорее, политический, нежели реальный военный инструмент, — заявил президент ереванского исследовательского Центра безопасности Арег Кочинян. - В связи с войной в Украине значительная часть российского военного персонала была возвращена с базы Гюмри в Россию». В репортаже The Moscow Times отмечается, что сама история дислокации в Армении российского воинского контингента связана с постоянными скандалами в армяно-российских отношениях, причиной которых становились преступления, совершенные российскими военнослужащими. Из-за чего между местными жителями и базой регулярно возникала атмосфера напряженности. Самым громким преступлением, связанным со 102-й базой, стали трагические события в 2015 году, когда дезертировавший из части рядовой Валерий Пермяков без какого-либо мотива хладнокровно расстрелял в Гюмри армянскую семью из семи человек. После чего возмущенные жители Гюмри собрались перед воротами 102-й базы, требуя, чтобы Россия передала Пермякова армянским властям.

«Было очень нелегко удержать этих людей от нападения на базу, - вспоминает глава местной ассоциации журналистов Левон Барсегян. - В то время это было очень проблематично». В результате протестующие добились своего - в 2016 году Пермякова судили в армянском суде, приговорив его к пожизненному тюремному заключению. Но уже спустя год армянские власти передали Пермякова России для отбывания наказания. А в 2018 году военнослужащий с той же 102-й базы совершил в Гюмри еще одно беспричинное убийство. На сей раз жертвой стала пожилая женщина, а следствие по сей день так и не смогло установить мотив преступления. В обвинительном заключении сказано, что рядовой Разгильдяев совершил убийство в состоянии сильного алкогольного опьянения. Хотя на записях с камер видеонаблюдения было отчетливо видно, что перед совершением убийства солдат какое-то время прятался у дома жертвы за деревьями. На сей раз командование 102-й базы отказалось передать убийцу армянской стороне. Его судил трибунал прямо на территории 102-й базы, после чего осужденного отправили в Россию. Армянский правозащитник Артур Сакунц утверждает, что о содержании Пермякова и Разгильдяева в российских тюрьмах ничего не известно и, вероятнее всего, оба уже на свободе. «Фактически 102-я база не подчиняется армянским законам, - резюмирует Сакунц, - а власти России замалчивают преступления ее военнослужащих». Как пишет The Moscow Times, еще в январе этого года официальные лица в Ереване заявляли, что вопрос закрытия российской военной базы «в настоящий момент на повестке дня не стоит». Но в ближайшие годы ситуация может измениться.