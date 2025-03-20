Упразднение дня

Белый дом анонсировал указ президента Дональда Трампа о закрытии Минобразования США. Трамп подписал указ 20 марта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Министерство образования использовало средства налогоплательщиков в ущерб образовательной системе. «Министерство образования не обучило ни одного ребенка. Все, что оно делало, так это воровало деньги налогоплательщиков на большее регулирование, которое вредит образованию наших детей», - отметила Левитт.

Приготовление дня

В Польше посоветовали гражданам сделать стратегические запасы на три дня, чтобы продержаться без помощи государства. Об этом заявил замминистра внутренних дел страны Веслав Лесникевич.

«Будем готовы в рамках своих возможностей по крайней мере три дня продержаться без помощи государства», - сказал он. По его словам, в кризисной ситуации государство не сможет заменить действий самого гражданина.

Лесникевич порекомендовал приготовить транзисторные радиоприемники, которые иногда остаются единственным средством для получения сообщений.