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Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции
Новость дня
Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции

Ликвидировать Минобразования и куриц, чтобы продолжить войны в Украине и Газе. А Польше запастись продуктами

объектив haqqin.az
Отдел информации
09:33 1678

Фото дня

Стамбул, Турция. Протесты против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Фото: Associated Press

Упразднение дня

Белый дом анонсировал указ президента Дональда Трампа о закрытии Минобразования США. Трамп подписал указ 20 марта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Министерство образования использовало средства налогоплательщиков в ущерб образовательной системе. «Министерство образования не обучило ни одного ребенка. Все, что оно делало, так это воровало деньги налогоплательщиков на большее регулирование, которое вредит образованию наших детей», - отметила Левитт.

Приготовление дня

В Польше посоветовали гражданам сделать стратегические запасы на три дня, чтобы продержаться без помощи государства. Об этом заявил замминистра внутренних дел страны Веслав Лесникевич.

«Будем готовы в рамках своих возможностей по крайней мере три дня продержаться без помощи государства», - сказал он. По его словам, в кризисной ситуации государство не сможет заменить действий самого гражданина.

Лесникевич порекомендовал приготовить транзисторные радиоприемники, которые иногда остаются единственным средством для получения сообщений.

Армия Израиля заявила о массированных ударах по всей территории Газы

Операция дня

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила наземные операции в центре и на юге сектора Газа. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, основные цели операций — это «расширение зоны безопасности» и «создание буфера для защиты северной и южной частей региона».

В рамках операции израильские войска расширили контроль до коридора Нецарим. Этот коридор разделяет северную и южную части сектора Газа. Также армия Израиля заявила о массированных ударах по всей территории Газы.

Недовольство дня

Размещение военной техники США в Армении станет дестабилизирующим фактором для стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российские власти уже запросили у Еревана информацию по этой теме. Ранее появилась информация о планируемой переброске военной техники США из Германии в Армению.

Мария Захарова отметила, что в случае, если информация подтвердится, это станет дестабилизирующим фактором для стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Захарова пришла, помахала пальцем и ушла

Ястреб дня

Временное прекращение огня в Украине станет стратегической ошибкой. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.

По его словам, временное перемирие позволит России «укрепиться и снова напасть».

«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир», - заявил Кошта.

Ликвидация дня

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация экс-президента США Джо Байдена перед уходом убила почти 8 млн куриц по всей стране.

По ее словам, это привело к перебоям в поставках яиц и росту цен. «Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 млн куриц перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен», - написала госпожа Левитт в Х.

Она добавила, что происходящий в США «яичный кризис — это кризис Джо Байдена».

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