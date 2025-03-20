Ликвидировать Минобразования и куриц, чтобы продолжить войны в Украине и Газе. А Польше запастись продуктами
Фото дня
Стамбул, Турция. Протесты против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Упразднение дня
Белый дом анонсировал указ президента Дональда Трампа о закрытии Минобразования США. Трамп подписал указ 20 марта.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Министерство образования использовало средства налогоплательщиков в ущерб образовательной системе. «Министерство образования не обучило ни одного ребенка. Все, что оно делало, так это воровало деньги налогоплательщиков на большее регулирование, которое вредит образованию наших детей», - отметила Левитт.
Приготовление дня
В Польше посоветовали гражданам сделать стратегические запасы на три дня, чтобы продержаться без помощи государства. Об этом заявил замминистра внутренних дел страны Веслав Лесникевич.
«Будем готовы в рамках своих возможностей по крайней мере три дня продержаться без помощи государства», - сказал он. По его словам, в кризисной ситуации государство не сможет заменить действий самого гражданина.
Лесникевич порекомендовал приготовить транзисторные радиоприемники, которые иногда остаются единственным средством для получения сообщений.
Операция дня
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила наземные операции в центре и на юге сектора Газа. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, основные цели операций — это «расширение зоны безопасности» и «создание буфера для защиты северной и южной частей региона».
В рамках операции израильские войска расширили контроль до коридора Нецарим. Этот коридор разделяет северную и южную части сектора Газа. Также армия Израиля заявила о массированных ударах по всей территории Газы.
Недовольство дня
Размещение военной техники США в Армении станет дестабилизирующим фактором для стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, российские власти уже запросили у Еревана информацию по этой теме. Ранее появилась информация о планируемой переброске военной техники США из Германии в Армению.
Мария Захарова отметила, что в случае, если информация подтвердится, это станет дестабилизирующим фактором для стабильности и безопасности на Южном Кавказе.
Ястреб дня
Временное прекращение огня в Украине станет стратегической ошибкой. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.
По его словам, временное перемирие позволит России «укрепиться и снова напасть».
«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир», - заявил Кошта.
Ликвидация дня
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация экс-президента США Джо Байдена перед уходом убила почти 8 млн куриц по всей стране.
По ее словам, это привело к перебоям в поставках яиц и росту цен. «Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 млн куриц перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен», - написала госпожа Левитт в Х.
Она добавила, что происходящий в США «яичный кризис — это кризис Джо Байдена».