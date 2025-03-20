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Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции
Новость дня
Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции

Горит российский газопровод

ВИДЕО
10:04 1913

Пожар произошел на газоизмерительной станции «Суджа», которая играет ключевую роль в транспортировке газа из России в Европу.

Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» расположена в Курской области России, недалеко от города Суджа, вблизи российско-украинской границы. Это ключевой объект в системе транспортировки природного газа, который играет важную роль в транзите российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Станция является частью магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», который начинается на газовых месторождениях Западной Сибири и заканчивается в странах Центральной и Западной Европы.

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Ликвидировать Минобразования и куриц, чтобы продолжить войны в Украине и Газе. А Польше запастись продуктами объектив haqqin.az
09:33 1680
Из-за пожара закрыт аэропорт Лондона
Из-за пожара закрыт аэропорт Лондона ВИДЕО
10:11 1102
Горит российский газопровод
Горит российский газопровод ВИДЕО
10:04 1914
Армения поднимает голос: убрать российскую военную базу!
Армения поднимает голос: убрать российскую военную базу! наш обзор
09:13 3262
Не последняя надежда Фицо на Азербайджан
Не последняя надежда Фицо на Азербайджан актуальный комментарий
20 мартa 2025, 21:28 4731
Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции
Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции о развитии ситуации; обновлено 02:35
02:35 14315
Бои UFC в Азербайджане?
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03:14 5669
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