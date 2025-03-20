Горит российский газопровод
Пожар произошел на газоизмерительной станции «Суджа», которая играет ключевую роль в транспортировке газа из России в Европу.
Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» расположена в Курской области России, недалеко от города Суджа, вблизи российско-украинской границы. Это ключевой объект в системе транспортировки природного газа, который играет важную роль в транзите российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Станция является частью магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», который начинается на газовых месторождениях Западной Сибири и заканчивается в странах Центральной и Западной Европы.
March 21, 2025