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Из-за пожара закрыт аэропорт Лондона

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Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли почти на сутки в результате пожара на электроподстанции. Об этом сообщает Sky News.

«В аэропорту произошло отключение электроэнергии. Чтобы обеспечить безопасность наших пассажиров и коллег, у нас нет иного выбора, кроме как закрыть Хитроу до 23:59 (время указано местное - ред.) 21 марта 2025 года», - заявили в администрации аэропорта.

По информации издания, в ближайшие дни ожидаются «существенные сбои в работе воздушной гавани». Пассажирам рекомендовали не отправляться в аэропорт до его открытия.

«В настоящее время неясно, будут ли перенаправлены прибывающие рейсы и куда именно», - добавил телеканал.

Взрыв произошел в районе Хейз. На месте происшествия начался сильный пожар, который видно за несколько километров. Местные власти приняли решение об эвакуации жителей и работников близлежащих предприятий из-за сильного пламени. Без электричества осталось порядка 16 000 человек.

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