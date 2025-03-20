В Баку прибудет полицейский спецназ из Индии

Вскоре один из самых разыскиваемых гангстеров Индии будет экстрадирован из Азербайджана. Как сообщают индийские СМИ, высшая судебная инстанция в Нью-Дели утвердила решение об экстрадиции Сунила Мины (известного также как Майанк Сингх), объявленного в международный розыск полицией штата Джаркханд и арестованного в Баку в октябре прошлого года. В настоящее время преступник содержится в одном из следственных изоляторов в Азербайджане, а его предстоящая экстрадиция рассматривается как «значительная победа» полиции индийского штата.

Генеральный прокурор Джаркханда Анураг Гупта подтвердил, что при содействии центральных органов Индии все юридические процедуры по экстрадиции уже завершены. По его словам, служба экстрадиции штата предоставила Интерполу веские доказательства, на основе которых азербайджанский суд признал Майанка Сингха преступником и одобрил его выдачу властям Индии. Для осуществления экстрадиции на родину опасного преступника в Азербайджан в ближайшее время прибудет специальная антитеррористическая группа полиции Джаркханда, в связи с чем Министерство иностранных дел Индии проводит необходимые согласования с азербайджанской стороной. Отмечается, что ключевую роль в этом процессе сыграло соглашение об экстрадиции между Индией и Азербайджаном. Индийские правоохранители считают экстрадицию Майанка крупным прорывом в борьбе с преступниками, укрывающимися за границей. По их мнению, возвращение Сингха не только поможет полиции Джаркханда, но и будет способствовать ликвидации организованных преступных сетей в других штатах Индии.