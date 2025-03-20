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В Баку прибудет полицейский спецназ из Индии

... за Майанком Сингхом
Отдел информации
10:28 1695

Вскоре один из самых разыскиваемых гангстеров Индии будет экстрадирован из Азербайджана.

Как сообщают индийские СМИ, высшая судебная инстанция в Нью-Дели утвердила решение об экстрадиции Сунила Мины (известного также как Майанк Сингх), объявленного в международный розыск полицией штата Джаркханд и арестованного в Баку в октябре прошлого года.

В настоящее время преступник содержится в одном из следственных изоляторов в Азербайджане, а его предстоящая экстрадиция рассматривается как «значительная победа» полиции индийского штата.

Для осуществления экстрадиции на родину опасного преступника в Азербайджан в ближайшее время прибудет специальная антитеррористическая группа полиции Джаркханда

Генеральный прокурор Джаркханда Анураг Гупта подтвердил, что при содействии центральных органов Индии все юридические процедуры по экстрадиции уже завершены.

По его словам, служба экстрадиции штата предоставила Интерполу веские доказательства, на основе которых азербайджанский суд признал Майанка Сингха преступником и одобрил его выдачу властям Индии.

Для осуществления экстрадиции на родину опасного преступника в Азербайджан в ближайшее время прибудет специальная антитеррористическая группа полиции Джаркханда, в связи с чем Министерство иностранных дел Индии проводит необходимые согласования с азербайджанской стороной.

Отмечается, что ключевую роль в этом процессе сыграло соглашение об экстрадиции между Индией и Азербайджаном. Индийские правоохранители считают экстрадицию Майанка крупным прорывом в борьбе с преступниками, укрывающимися за границей. По их мнению, возвращение Сингха не только поможет полиции Джаркханда, но и будет способствовать ликвидации организованных преступных сетей в других штатах Индии.

Майанк Сингх

Майанк Сингх был тесно связан с гангстером Аманом Саху, недавно ликвидированным в ходе полицейской операции. Он контролировал финансовые и оружейные поставки группировки Амана, и его допрос, как ожидается, даст важные улики для задержаний сообщников.

Майанк Сингх, уроженец Раджастхана, стал первым преступником из Джаркханда, арестованным за границей. Он приобрел известность благодаря демонстрации в социальных сетях своего роскошного образа жизни и разного рода оружия. В прошлом году после многомесячных усилий полиции Джаркханда гангстер был задержан в Баку.

Долгое время истинная личность гангстера оставалась неизвестной. Однако позднее полиция установила, что на самом деле в Баку скрывается Сунил Мина из Раджастхана, который, находясь за границей, курировал преступные операции в Джаркханде. После чего через Интерпол было выдано уведомление о международном розыске, что привело в итоге к его задержанию в Азербайджане.

Указывается также, что перед прибытием в Баку Сунил Мина в течение двух лет осуществлял преступную деятельность, находясь в Малайзии, откуда гангстер угрожал индийским бизнесменам посредством интернет-звонков и с помощью своих подручных собирал с них деньги.

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