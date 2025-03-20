ЕС нашел «противоядие» от Орбана

Европейский союз разработал стратегию против вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на политические заявления ЕС в отношении Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники Брюсселя.

На последнем европейском саммите, прошедшем 20 марта, из 27 стран – членов ЕС документ согласовали и подписали только 26.

Согласно действующим правилам, для того чтобы совместное заявление было опубликовано от имени Европейского совета, его должны утвердить все 27 стран – членов ЕС. На этот раз, однако, принятый 26 странами текст был приложен к остальным резолюциям. Несмотря на отказ Венгрии подписать его, документ был опубликован как официальное коммюнике.

Дипломатические источники в интервью изданию Politico подчеркнули эффективность этой тактики и заявили о намерении воспользоваться ею вновь. «Это новая норма. И это полезно, когда речь идет о политических намерениях. Хотя, возможно, в дальнейшем мы столкнемся с другими проблемами», – сообщил источник.

Газета отмечает, что формулировки о возможном расширении санкций против России, особенно в областях энергетики и торговли, мало что значат в практическом смысле, поскольку для эффективного введения таких мер ЕС все равно требуется единогласие всех 27 стран, что осложняется постоянными блокировками со стороны Венгрии.

Ранее Венгрия отказалась поддержать продолжение военной помощи Украине и предупредила, что выступит против членства Киева в сообществе.