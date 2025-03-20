США хотят Запорожскую АЭС

США хотят выбить для себя новые условия в рамках ресурсной сделки с Киевом, в том числе потенциально забрать украинские АЭС под свой контроль. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинские источники.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа хочет выбить новые условия, чтобы получить доступ к ключевым ископаемым и энергетическим активам Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился подробно указать, кто владеет общим инвестиционным фондом и контролирует его. Потенциально к этому же может быть отнесен переход во владение США других экономических активов, включая украинские АЭС», - пишет газета.

По словам издания, украинские чиновники опасаются, что их принудят согласиться на невыгодные условия в рамках более широкого соглашения, особенно после того, как Вашингтон приостанавливал поставки вооружений и передачу разведданных Киеву. Отмечается, что Трамп пока не представил новые условия. Однако собеседник издания утверждает, что американская сторона работает над «более масштабным соглашением». Представитель Совета нацбезопасности США заявил FT, что «экономическое партнерство в сфере ключевых ископаемых ресурсов, энергетики и экономического роста для обеих стран остается предметом обсуждения». «На этом этапе мы пошли дальше, сосредоточившись на общем прекращении огня и дороге к прочному миру», - отметил он.

Газета пишет, что в феврале США и Украина договорились о рамочном соглашении по совместной добыче ресурсов Украины, включая нефть и газ. Сделка была датирована 25 февраля и представляла собой сокращенную версию ранних требований Вашингтона. В частности, было убрано упоминание о $500 млрд дохода от добычи ресурсов. Также были исключены уже существующие проекты, средства из которых идут в бюджет Украины.