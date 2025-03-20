USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции
Новость дня
Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции

США хотят Запорожскую АЭС

10:42 934

США хотят выбить для себя новые условия в рамках ресурсной сделки с Киевом, в том числе потенциально забрать украинские АЭС под свой контроль. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинские источники.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа хочет выбить новые условия, чтобы получить доступ к ключевым ископаемым и энергетическим активам Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился подробно указать, кто владеет общим инвестиционным фондом и контролирует его. Потенциально к этому же может быть отнесен переход во владение США других экономических активов, включая украинские АЭС», - пишет газета.

По словам издания, украинские чиновники опасаются, что их принудят согласиться на невыгодные условия в рамках более широкого соглашения, особенно после того, как Вашингтон приостанавливал поставки вооружений и передачу разведданных Киеву. Отмечается, что Трамп пока не представил новые условия. Однако собеседник издания утверждает, что американская сторона работает над «более масштабным соглашением». Представитель Совета нацбезопасности США заявил FT, что «экономическое партнерство в сфере ключевых ископаемых ресурсов, энергетики и экономического роста для обеих стран остается предметом обсуждения». «На этом этапе мы пошли дальше, сосредоточившись на общем прекращении огня и дороге к прочному миру», - отметил он.

Газета пишет, что в феврале США и Украина договорились о рамочном соглашении по совместной добыче ресурсов Украины, включая нефть и газ. Сделка была датирована 25 февраля и представляла собой сокращенную версию ранних требований Вашингтона. В частности, было убрано упоминание о $500 млрд дохода от добычи ресурсов. Также были исключены уже существующие проекты, средства из которых идут в бюджет Украины.

Ночной обстрел азербайджанских позиций
Ночной обстрел азербайджанских позиций
11:24 37
В Баку прибудет полицейский спецназ из Индии
В Баку прибудет полицейский спецназ из Индии ... за Майанком Сингхом
10:28 1701
Европе нужно оружие. А Украина подождет
Европе нужно оружие. А Украина подождет
11:09 301
США хотят Запорожскую АЭС
США хотят Запорожскую АЭС
10:42 935
Ликвидировать Минобразования и куриц, чтобы продолжить войны в Украине и Газе. А Польше запастись продуктами
Ликвидировать Минобразования и куриц, чтобы продолжить войны в Украине и Газе. А Польше запастись продуктами объектив haqqin.az
09:33 1686
Из-за пожара закрыт аэропорт Лондона
Из-за пожара закрыт аэропорт Лондона ВИДЕО
10:11 1109
Горит российский газопровод
Горит российский газопровод ВИДЕО
10:04 1921
Армения поднимает голос: убрать российскую военную базу!
Армения поднимает голос: убрать российскую военную базу! наш обзор
09:13 3274
Не последняя надежда Фицо на Азербайджан
Не последняя надежда Фицо на Азербайджан актуальный комментарий
20 мартa 2025, 21:28 4732
Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции
Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции о развитии ситуации; обновлено 02:35
02:35 14320
Бои UFC в Азербайджане?
Бои UFC в Азербайджане? Сенсация от американского журналиста
03:14 5676

ЭТО ВАЖНО

Ночной обстрел азербайджанских позиций
Ночной обстрел азербайджанских позиций
11:24 37
В Баку прибудет полицейский спецназ из Индии
В Баку прибудет полицейский спецназ из Индии ... за Майанком Сингхом
10:28 1701
Европе нужно оружие. А Украина подождет
Европе нужно оружие. А Украина подождет
11:09 301
США хотят Запорожскую АЭС
США хотят Запорожскую АЭС
10:42 935
Ликвидировать Минобразования и куриц, чтобы продолжить войны в Украине и Газе. А Польше запастись продуктами
Ликвидировать Минобразования и куриц, чтобы продолжить войны в Украине и Газе. А Польше запастись продуктами объектив haqqin.az
09:33 1686
Из-за пожара закрыт аэропорт Лондона
Из-за пожара закрыт аэропорт Лондона ВИДЕО
10:11 1109
Горит российский газопровод
Горит российский газопровод ВИДЕО
10:04 1921
Армения поднимает голос: убрать российскую военную базу!
Армения поднимает голос: убрать российскую военную базу! наш обзор
09:13 3274
Не последняя надежда Фицо на Азербайджан
Не последняя надежда Фицо на Азербайджан актуальный комментарий
20 мартa 2025, 21:28 4732
Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции
Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции о развитии ситуации; обновлено 02:35
02:35 14320
Бои UFC в Азербайджане?
Бои UFC в Азербайджане? Сенсация от американского журналиста
03:14 5676
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться