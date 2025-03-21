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Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции

Очередной жест США в сторону России

11:33 3610

США «практически не участвовали» в нескольких рабочих группах, созданных союзниками для пресечения обхода санкций против России, на фоне усилий администрации Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Речь идет о доступе к технологиям двойного назначения, а также о мониторинге и обеспечении соблюдения установленного «Большой семеркой» ограничения на цены на российскую нефть.

Собеседники также отметили сокращение участия США в усилиях Запада по введению новых ограничений против Москвы.

Европейские чиновники не знают, является ли сокращение американского участия следствием политического решения, либо же оно связано с нехваткой времени и кадров.

Вчера стало известно, что Европейский союз не собирается размораживать российские активы, пока Россия не прекратит боевые действия и не возместит причиненный ущерб.

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