Очередной жест США в сторону России

США «практически не участвовали» в нескольких рабочих группах, созданных союзниками для пресечения обхода санкций против России, на фоне усилий администрации Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Речь идет о доступе к технологиям двойного назначения, а также о мониторинге и обеспечении соблюдения установленного «Большой семеркой» ограничения на цены на российскую нефть.

Собеседники также отметили сокращение участия США в усилиях Запада по введению новых ограничений против Москвы.

Европейские чиновники не знают, является ли сокращение американского участия следствием политического решения, либо же оно связано с нехваткой времени и кадров.

Вчера стало известно, что Европейский союз не собирается размораживать российские активы, пока Россия не прекратит боевые действия и не возместит причиненный ущерб.