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Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции
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Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции

Хаменеи угрожает «увесистой пощечиной»

11:55 2000

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил США, что Иран ответит «увесистой пощечиной» каждому, кто «нанесет вред иранскому народу».

«Они (американцы) должны знать, что мы никогда не инициировали конфликт, но каждый, кто причинит зло [Ирану], встретит увесистую пощечину», - заявил Хаменеи во время своего обращения в первый день иранского нового, 1404 года.

19 марта портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп в своем письме в адрес Хаменеи отвел Тегерану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе.

7 марта Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что направил Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер, комментируя это заявление американского президента, подчеркнул, что его страна не будет вести диалог с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы. 12 марта Хаменеи назвал слова Трампа о готовности к переговорам обманом мирового общественного мнения.

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