Хаменеи угрожает «увесистой пощечиной»

«Они (американцы) должны знать, что мы никогда не инициировали конфликт, но каждый, кто причинит зло [Ирану], встретит увесистую пощечину», - заявил Хаменеи во время своего обращения в первый день иранского нового, 1404 года.

19 марта портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп в своем письме в адрес Хаменеи отвел Тегерану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе.

7 марта Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что направил Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер, комментируя это заявление американского президента, подчеркнул, что его страна не будет вести диалог с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы. 12 марта Хаменеи назвал слова Трампа о готовности к переговорам обманом мирового общественного мнения.