Армения благодарит Турцию

По КПП сегодня проехали армянские фуры, груженные продовольствием и медикаментами.

Замглавы МИД Армении Ваан Костанян в соцсети Х поблагодарил Турцию за содействие в помощи отправки гуманитарных грузов в Сирию путем открытия КПП "Маргара" на армяно-турецкой границе.

Четыре грузовика одной из международных компаний по грузоперевозкам 21 марта направились к контрольно-пропускному пункту «Маргара» на армяно-турецкой границе, откуда они отправятся в Сирию.

Гуманитарная помощь включает продукты питания, лекарства, предметы гигиены, а также другие предметы первой необходимости.

Напомним, что в ряду вопросов, не подлежащих докладу, правительство Армении на заседании 20 марта приняло решение, согласно которому в период с 21 по 31 марта контрольно-пропускной пункт «Маргара» на границе с Турцией становится действующим, для отправки через территорию этой страны гуманитарных грузов в Сирию.

«В результате рабочих встреч представителей соответствующих ведомств Армении и Сирии достигнута договоренность об обсуждении также вопроса оказания РА гуманитарной помощи Сирии. Принятие данного проекта решения обусловлено необходимостью транспортировки грузов гуманитарной помощи, направляемого в Сирию от имени Армении, наземным путем через территорию Турции», - говорится в решении.