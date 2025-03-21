МИД: «Армения пытается представить Азербайджан…»

Армянская сторона «вместо того чтобы стараться устранить проблемы, препятствующие подписанию мирного договора с Азербайджаном, занимается манипуляциями, пытается представить Азербайджан страной, не заинтересованной в мире». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления главы внешнеполитического ведомства Армении Арарата Мирзояна.

«Именно Армения была инициатором агрессивной войны против Азербайджана, подвергла этнической чистке всех азербайджанцев на своей территории и на азербайджанских землях, которые держала под оккупацией почти 30 лет.

Азербайджан никогда не проводил оккупационную политику против Армении и не был заинтересован в создании ситуации, превращающей регион в зону конфронтации. Даже заявление министра Мирзояна о том, что Армения согласилась принять последнюю версию проекта мирного договора и открыла путь к завершению переговоров, – доказательство того, что эта страна на протяжении последних двух с половиной лет препятствовала процессу.

Именно азербайджанская дипломатия и принятые нами меры позволили завершить переговоры по тексту мирного договора», - сказал Гаджизаде.

По его словам, Азербайджан «не намерен игнорировать сохраняющиеся в Конституции Армении территориальные претензии против Азербайджана, а также попытки этой страны сохранить Минскую группу ОБСЕ и ее различные структуры».