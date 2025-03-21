Трамп начал большую чистку судей

Американские эксперты разобрали по косточкам разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным и все последние противоречивые заявления хозяина Белого дома в отношении Украины. Ближе всех к истине оказался один политолог, который написал в социальной сети о стратегии Трампа: «Очень быстро и ничего не понятно». А может быть, у Трампа просто нет времени на прекращение далекой войны? У него своя война - внутренняя, вот ее он ведет с гораздо большим азартом.

Трамп бьется не на жизнь, а на смерть с американскими судьями. Это та сила, которая постоянно ставит ему препоны на пути максимального доминирования в стране. И последней целью стал столичный судья Джеймс Боасберг, о котором уже писал ваш покорный слуга. Он, напомню, запретил использовать закон военного времени от 1798 года применительно к депортации предполагаемых членов гангстерской банды из Венесуэлы, потому что их принадлежность к преступлениям в США была не доказана и следствие еще продолжалось. И по этой причине судья блокировал операцию по депортации, а самолеты с мигрантами велел вернуть в Америку. Но президент презрел это решение Боасберга. На следующий же день США депортировали 137 венесуэльцев в Сальвадор, в самую жуткую мегатюрьму во всей Латинской Америке. Министерство юстиции, находящееся в руках лоялистки Трампа Пэм Бонди, которая похожа на постаревшую блондинку из журнала Playboy, объявило, что никакого нарушения приказа судьи нет - самолеты с депортируемыми уже находились в воздушном пространстве над территориальными водами и, следовательно, были вне юрисдикции судьи Боасберга.

Но дальше - больше. Взбешенный Трамп разместил пост в своей социальной сети, в котором обозвал судью «радикальным левым лунатиком». И призвал к его «немедленному ИМПИЧМЕНТУ» с тремя восклицательными знаками в конце фразы. Мир привык к тому, что в Америке периодически происходят процедуры импичмента президентов. Против Трампа такое было инициировано дважды и, видимо, оставило в нем глубокую психологическую травму. Да так, что этот самый импичмент он теперь намерен объявить всем своим политическим противникам. Оказывается, что такая процедура в отношении судей формально существует, но с 1804 года она осуществлялась лишь 15 раз. В минувшем сентябре сотрудники Министерства юстиции призвали Конгресс рассмотреть возможность импичмента в отношении федерального судьи из Аляски. Ему инкриминировали «нарушение морально-этических норм» - он был пойман в то время, когда совершал непозволительные сексуальные действия с подчиненными. Судья избежал наказания, потому что вовремя уволился.

Но служитель Фемиды Джеймс Боасберг имеет кристально чистую репутацию и ни в чем подобном замешан не был. И по этой, возможно, причине попытки его уволить вызвали протест со стороны самого главы Верховного суда США Джона Робертса. «В течение более двух столетий импичмент судьи не был адекватным ответом на решение судебной власти, - написал он. - Нормой является процесс апелляции, которая для того и существует». Робертса возмущает кавалерийская атака президента с шашкой в руке на судей. Личные атаки на судей, по его мнению, зашли слишком далеко. «Насилие, запугивание, неповиновение судьям подрывают устои нашей республики и являются совершенно неприемлемыми», - написал он в своем ежегодном докладе в минувшем декабре. Но для Трампа даже мнение высшего представителя Фемиды не указ. Пэм Бонди заявила, что решение судьи Боасберга является «покушением на президентскую власть» и что власти будут продолжать использовать архаический закон 18 века, существующий под названием Alien Enemies Act. Он предполагает введение военного положения в стране в связи с вторжением в США иностранных войск. Теперь, вероятно, Трамп видит такими чужеземными агрессорами своих собственных судей. Он убежден, что все делает правильно, потому что население поддерживает его программу массовой депортации иностранных мигрантов. «Я делаю то, что от меня хотели избиратели», - говорит он.

Сейчас президент предложил Конгрессу начать импичмент против четырех судей, и скоро к ним добавится пятый. Вина последнего заключается в том, что он пытается заблокировать решение Трампа, которое осуществляет Илон Маск по увольнению десятков тысяч федеральных работников. Однако растущие аппетиты к проведению вендетты президента против политических противников упирается в противодействие Конгресса. В Палате представителей у республиканцев всего на два места больше, чем у демократов, и сторонники импичмента против любого судьи сильно рискуют проиграть. «Мы не должны подвергать импичменту судей только потому, что исполнительная власть не согласна с их решениями», - говорит конгрессмен-республиканец Дасти Джонсон. «Мы должны или уважать решения судей, или подавать апелляцию», - считает другой конгрессмен-республиканец Дон Бэкон.