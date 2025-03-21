Ночной визит китайских военных к Тайваню

Вооруженные силы Тайваня засекли минувшей ночью приближение к острову 18 самолетов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило тайваньское оборонное ведомство на своей странице в соцсети X.

«18 самолетов НОАК и 7 кораблей ВМС НОАК, действующих вокруг Тайваня, были зафиксированы до 6 утра сегодня. 13 из 18 самолетов пересекли срединную линию [над Тайваньским проливом] и вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня. Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом» - говорится в сообщении.

Тайваньское оборонное ведомство регулярно сообщает о приближении летательных аппаратов и кораблей материкового Китая.