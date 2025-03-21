Европа столкнулась с дефицитом пороха

«Европейские правительства перебирали свои запасы боеприпасов, чтобы вооружать Украину, что показало, насколько скудны их резервы. С тех пор они пытаются нарастить производство артиллерийских снарядов, ракет и патронов. Это до предела истощило запасы пороха, тротила, других взрывчатых веществ и ракетного топлива», — говорится в публикации.

Компании пытаются наращивать производство, но даже этих усилий может оказаться недостаточно. Так, немецкий концерн Rheinmetall планирует до 2028 года увеличить на 50% производство пороха, но глава компании Армин Паппергер считает, что этот целевой показатель потребуется увеличить до 100%.

Препятствием к столь масштабному наращиванию производства может стать зависимость Европы от поставок сырья из-за рубежа. В частности, европейские производители импортируют азотную кислоту и нитроцеллюлозу, необходимые для производства взрывчатки и ракетного топлива, из Китая.