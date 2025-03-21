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Макрон думает, как отправить военных в Украину

12:45 737

Президент Франции Эммануэль Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН по вводу европейских войск в Украину. Об этом написала газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что Макрон поднял тему альтернативы в четверг, 20 марта, на саммите Европейского совета с Антониу Гутерришем — генеральным секретарем ООН. Он стал гостем собравшихся лидеров Евросоюза. Известно, что французский лидер изучает возможность отправки миссии на Украину под эгидой ООН.

Макрон говорит об отправке войск в Украину с 2023 года. В феврале 2024 года он заявил, что не исключает такой вариант, чтобы не допустить победы России.

В марте 2024 года Макрон пояснил, что войска не будут задействованы в наступательных операциях, а их цель — обучение украинских военных и поддержание мира.

2 мая 2024 года в интервью The Economist французский лидер указал условия для отправки: прорыв фронта Россией и запрос Киева. В июне 2024 года США отклонили предложение Макрона об отправке инструкторов.

6 марта 2025 года он выступил против перемирия, предложив размещение войск как гарантии мира после его заключения. 15 марта 2025 года Макрон сказал, что решение о миротворцах зависит от Украины, а согласие России не нужно. Париж и Лондон обсуждают план с 37 странами для создания коалиции, включая возможную отправку миротворцев.

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