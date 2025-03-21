Митинги в крупных городах Турции
Кадры массовых протестов в городе Кайсери.
March 21, 2025
*** 00:12
Утверждения некоторых иностранных СМИ о том, что молодой протестующий был убит полицией, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном отделом по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям президента Турции.
В заявлении отмечается, что «некоторые зарубежные СМИ делают ложные заявления с целью манипулирования протестами».
March 21, 2025
*** 23:52
Лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель сообщил, что в парке Сарачхане, где он выступает, сейчас собрались 300 тысяч протестующих.
Между тем турецкие СМИ сообщают о нападении на генконсульство Ирака в Стамбуле с применением огнестрельного оружия.
March 21, 2025
*** 23:30
Председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель сообщил, что в пятницу на митинг у мэрии города собралось 210 тыс. человек. Об этом он заявил в ходе обращения к участникам акции, организованной в парке Сарачхане напротив здания городской администрации.
«19 марта в первую ночь на этой площади собралось 120 тысяч человек. Вчера вечером тут было 160 тыс. человек. Президент Тайип Эрдоган заявлял, что сегодня ни в одной провинции не будет протестов, но сегодня нас здесь 210 тыс.», - сказал Озель в ходе выступления, которое транслировали местные телеканалы.
Митинги и шествия в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу проходят также в Анкаре, Измире, Кайсери и Шанлыурфе. В столице несколько тысяч человек собрались в парке Гювен, где перед ними выступил мэр Мансур Яваш.
March 21, 2025
March 21, 2025
*** 23:13
Полиция Стамбула разгоняет протестующих слезоточивым газом.
March 21, 2025
Saraçhane'deyiz https://t.co/vXIg2m7WAU— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 21, 2025
*** 22:44
На митинге в поддержку арестованного Экрема Имамоглу в Стамбуле собрались сотни тысяч людей, улицы мегаполиса заполнены протестующими. Перед демонстрантами выступает лидер оппозиции Озгюр Озель.
March 21, 2025
*** 22:08
В Турции продолжаются протесты в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщает BBC.
В Стамбуле, Анкаре и Измире люди идут маршем к мэрии города.
На марш вышли сотрудники Стамбульской коллегии адвокатов с лозунгом: «Это только начало, продолжайте бороться!».
Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу дал показания на 120 страниц и отверг все обвинения по делу о коррупции, сообщает телеканал Halk TV.
March 21, 2025
March 21, 2025
March 21, 2025
March 21, 2025
*** 19:36
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким заявлением в адрес оппозиции, комментируя призывы к протестам со стороны председателя Республиканской народной партии (CHP). Об этом сообщают турецкие СМИ.
«Не забывайте, что улица, к которой призвал выйти лидер CHP (арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу), — это тупиковая улица. Турция — не та страна, которую можно поставить на колени. Турция не сдастся уличному террору», — сказал Эрдоган.
March 21, 2025
*** 19:31
Завтра в 21:00 состоится судебное заседание по делу Экрема Имамоглу.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
В информации отмечается, что лидера оппозиции доставят в здание суда Стамбула.
*** 18:56
Председатель Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюр Озель заявил, что 6 апреля партия проведет внеочередной съезд.
Об этом, как передает "Sözcü TV", политик сообщил в комментарии для СМИ.
"6 апреля <...> представители CHP на внеочередном съезде <...> продемонстрируют свою волю тем, кто даже пытается назначить опекуна партии, основанной Ататюрком", — отметил он.
*** 18:14
Власти города Измира запретили любые демонстрации в период с 21 по 25 марта, пишут турецкие СМИ.
Губернаторство Анкары также объявило, что в период с 21 по 25 марта будут запрещены закрытые и открытые собрания, демонстрационные шествия, пресс-релизы, установка палаток, стоячие забастовки, сидячие забастовки, кампании по сбору подписей и аналогичные акции.
*** 13:18
По меньшей мере 16 полицейских получили ранения в четверг в ходе стычек с участниками акций протеста против задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, утверждает глава МВД Турции Али Ерликая.
«Вчера вечером в ходе акций протеста ранения получили 16 наших полицейских. В отношении 53 человек приняты административные меры на основании статей закона об оказании сопротивления представителям властей при исполнении ими служебных обязанностей и о повреждении государственного имущества», - написал он в соцсети X.
Ерликая также заявил о задержании 54 человек «по подозрению в распространении провокационных постов в соцсетях». По его словам, «выявлены 326 владельцев аккаунтов, в том числе 72 за рубежом, которые размещали провокационные посты».