Митинги в крупных городах Турции

Кадры массовых протестов в городе Кайсери. pic.twitter.com/EobQYm56zp — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 21, 2025

*** 00:12 Утверждения некоторых иностранных СМИ о том, что молодой протестующий был убит полицией, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном отделом по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям президента Турции. В заявлении отмечается, что «некоторые зарубежные СМИ делают ложные заявления с целью манипулирования протестами». pic.twitter.com/h48IRdRB1a — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 21, 2025

*** 23:52 Лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель сообщил, что в парке Сарачхане, где он выступает, сейчас собрались 300 тысяч протестующих. Между тем турецкие СМИ сообщают о нападении на генконсульство Ирака в Стамбуле с применением огнестрельного оружия. pic.twitter.com/yQGxaFbsGL — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 21, 2025

*** 23:30 Председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель сообщил, что в пятницу на митинг у мэрии города собралось 210 тыс. человек. Об этом он заявил в ходе обращения к участникам акции, организованной в парке Сарачхане напротив здания городской администрации. «19 марта в первую ночь на этой площади собралось 120 тысяч человек. Вчера вечером тут было 160 тыс. человек. Президент Тайип Эрдоган заявлял, что сегодня ни в одной провинции не будет протестов, но сегодня нас здесь 210 тыс.», - сказал Озель в ходе выступления, которое транслировали местные телеканалы. Митинги и шествия в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу проходят также в Анкаре, Измире, Кайсери и Шанлыурфе. В столице несколько тысяч человек собрались в парке Гювен, где перед ними выступил мэр Мансур Яваш. pic.twitter.com/tZF5jX0pG0 — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 21, 2025 pic.twitter.com/imrldvc681 — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 21, 2025

*** 22:44 На митинге в поддержку арестованного Экрема Имамоглу в Стамбуле собрались сотни тысяч людей, улицы мегаполиса заполнены протестующими. Перед демонстрантами выступает лидер оппозиции Озгюр Озель.

*** 19:36 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким заявлением в адрес оппозиции, комментируя призывы к протестам со стороны председателя Республиканской народной партии (CHP). Об этом сообщают турецкие СМИ. «Не забывайте, что улица, к которой призвал выйти лидер CHP (арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу), — это тупиковая улица. Турция — не та страна, которую можно поставить на колени. Турция не сдастся уличному террору», — сказал Эрдоган. pic.twitter.com/iTl0i3PDtD — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 21, 2025

*** 19:31 Завтра в 21:00 состоится судебное заседание по делу Экрема Имамоглу. Об этом сообщают турецкие СМИ. В информации отмечается, что лидера оппозиции доставят в здание суда Стамбула.

*** 18:56 Председатель Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюр Озель заявил, что 6 апреля партия проведет внеочередной съезд. Об этом, как передает "Sözcü TV", политик сообщил в комментарии для СМИ. "6 апреля <...> представители CHP на внеочередном съезде <...> продемонстрируют свою волю тем, кто даже пытается назначить опекуна партии, основанной Ататюрком", — отметил он.

*** 18:14 Власти города Измира запретили любые демонстрации в период с 21 по 25 марта, пишут турецкие СМИ. Губернаторство Анкары также объявило, что в период с 21 по 25 марта будут запрещены закрытые и открытые собрания, демонстрационные шествия, пресс-релизы, установка палаток, стоячие забастовки, сидячие забастовки, кампании по сбору подписей и аналогичные акции.