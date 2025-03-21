BP делит ответственность с Apollo в азербайджанском проекте

Компании BP и Apollo объявили 21 марта, что достигли соглашений о купле-продаже неконтролирующей доли в TANAP — турецком сегменте Южного газового коридора (ЮГК).

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт BP, фонд, управляемый Apollo, приобретает 25% неконтролирующей доли в BP Pipelines (TANAP) Ltd - BP TANAP, которая является дочерней компанией BP, которая владеет 12%-ной долей в TANAP.

В соответствии с соглашением фонд Apollo приобретет неконтролирующую долю в BP TANAP за сумму около 1 миллиарда долларов США.

Средства, полученные от этой сделки, будут способствовать выполнению программы BP по продаже активов и получению других средств на сумму 20 миллиардов долларов США.

«Хотя сделка позволяет BP монетизировать свою долю в TANAP, компания останется контролирующим акционером BP TANAP и сохранит долгосрочные коммерческие и стратегические интересы, включая права управления в данном газопроводе, который является важной частью газовой цепочки поставок с азербайджанского месторождения Шах-Дениз. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2025 года при условии получения одобрений со стороны регуляторов и акционеров TANAP», — сообщила BP.

Судя по всему, за таким решением стоят акционеры BP, которые последние два-три года критикуют менеджмент компании за падение выручки.

Напомним, что в сентябре 2024 года BP и Apollo заключили соглашение о покупке фондом Apollo Funds неконтрольного пакета акций bp Pipelines TAP Limited, владеющей 20 процентами акций Trans Adriatic Pipeline AG (TAP), также за 1 млрд долларов США.

Компания BP выразила удовлетворение сотрудничеством с Apollo по важным энергетическим объектам, но добавила, что сделки с Apollo не снижают роль BP в активах, связанных с азербайджанским газовым бизнесом (BP является оператором добычи на Шах-Дениз).

TANAP действует с лета 2018 года с начальной пропускной способностью в 16 миллиардов кубометров газа в год, которую при необходимости возможно удвоить.

Первые коммерческие поставки газа Шах-Дениз по TANAP в Турцию начались 30 июня 2018 года, а транзитом в Европу — с 30 ноября 2019 года. Система TANAP способна функционировать до 2062 года.

TAP действует с 31 декабря 2020 года для поставки природного газа из Азербайджана в европейские страны (уже 10 государств Европы пользуются этим европейским сегментом ЮГК).

Apollo является американской компанией по управлению активами.