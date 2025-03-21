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Немцы поймали российский танкер

13:37 828

Таможня Германии конфисковала танкер Eventin, который ранее потерял управление, вместе с находящимися на его борту почти 100 тыс. тонн нефти. Об этом 21 марта сообщила газета Der Spiegel.

Изначально танкер шел на север от острова Рюген. Из-за угрозы утечки нефти он был отбуксирован в воды у города Засниц и контролировался береговой охраной и федеральной полицией.

По данным издания, правительство ФРГ перед принятием решения о конфискации провело активные переговоры о том, что дальше делать с этим судном. Нефть на сумму €40 млн теперь переходит в собственность Германии.

Ранее, 10 января, потерявший управление танкер под флагом Панамы, на борту которого находится 99 тыс. т нефти, был обнаружен у берегов ФРГ в Балтийском море. Отмечалось, что эвакуация экипажа не потребовалась. В район дрейфа судна направили самолет-разведчик.

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