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Россия бомбит Украину и заявляет, что ничего не происходит

14:32 2271

Приказ президента России Владимира Путина воздерживаться от ударов по энергетической инфраструктуре Украины «продолжает действовать», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

19 марта сообщалось, что российские войска после приказа Путина якобы сбили семь своих ударных беспилотников, уже находившихся в воздухе и нацеленных на украинские энергетические объекты. 

Вечером 20 марта российская армия запустила в направлении Одессы ударные беспилотники, в городе раздались взрывы, вспыхнули мощные пожары. Украинские СМИ отмечали, что это, возможно, самая массированная атака на город за три года войны.

В ночь на 20 марта Россия запустила по Украине почти 200 «шахедов» и дронов-имитаторов. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в результате массированной атаки на Кировоградскую область травмы получили 10 человек, в том числе четверо детей.

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