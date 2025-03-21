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Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции
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Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции

Атака на президентский дворец

14:38 2897

Три сотрудника суданских СМИ убиты при атаке дрона на президентский дворец в Хартуме, сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, беспилотник принадлежал отрядам Сил быстрого реагирования, которые находятся в противостоянии с подразделениями армии Судана.

Некоторое время назад суданская армия объявила о восстановлении контроля над президентским дворцом в центре Хартума и зданиями нескольких министерств, расположенных в том же районе.

Силы быстрого реагирования захватили дворец и большую часть столицы весной 2023 года, после чего приступили к формированию параллельного правительства, напоминает Reuters. До 2019 года в Судане почти 30 лет правил Омар аль-Башир. Его свергли военные, пообещавшие передать власть гражданскому правительству, но так этого и не сделавшие.

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