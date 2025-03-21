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Нидерланды отказали Путину и увеличивают армию

14:41 2700

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что европейские союзники продолжат поддерживать Украину, несмотря на требования российского президента Владимира Путина прекратить поставки военной помощи Киеву. Об этом он сказал перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает The Guardian.

Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он Путину в вопросе прекращения огня, Схоф отметил, что тот уже «продемонстрировал свои намерения» войной в Украине.

Нидерландский премьер также отметил необходимость «очень прочного» мирного соглашения, которое можно было бы реализовать.

Скоф отверг требование России, чтобы Европа прекратила оказывать военную помощь Украине, подчеркнув, что это «не вариант».

Между тем власти Нидерландов намерены увеличить численность армии с 75 тысяч до 200 тысяч, сообщает телерадиокомпания NOS.

Согласно правительственным данным, в настоящее время армия королевства состоит из 42 305 профессиональных солдат, 24 212 военнослужащих и 7 483 резервистов, уточняет NOS.

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