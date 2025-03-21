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Не верь словам, а верь поступкам

14:53 1608

План ЕС по отправке дополнительной военной помощи Украине провалился, пишет Politico.

Глава евродипломатии Кая Каллас, отмечает издание, возлагала большие надежды на возможность мобилизовать до 40 миллиардов евро для военной помощи Украине, но к концу вчерашней встречи этот план «лежал в руинах — не то чтобы совсем мертв, но его первоначальные амбиции были существенно снижены».

По словам европейских дипломатов, Каллас с самого начала не смогла получить даже предварительную поддержку от ключевых стран, и процесс был «испорчен».

«Проблема была не только в том, что некоторые страны просто не хотели давать Украине больше, ссылаясь на бюджетные проблемы, или что другие предпочитали оказывать помощь на двусторонней основе. А в том, что перед тем, как представить свой план и попросить государства-члены выложить больше денег, Каллас не проконсультировалась с ними должным образом», — пишет Politico.

«Она (Каллас) по-прежнему ведет себя как премьер-министр, она не осознала, что теперь у нее другая работа», — заявил дипломат из Центральной Европы.

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