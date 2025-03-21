Не верь словам, а верь поступкам

Глава евродипломатии Кая Каллас, отмечает издание, возлагала большие надежды на возможность мобилизовать до 40 миллиардов евро для военной помощи Украине, но к концу вчерашней встречи этот план «лежал в руинах — не то чтобы совсем мертв, но его первоначальные амбиции были существенно снижены».

По словам европейских дипломатов, Каллас с самого начала не смогла получить даже предварительную поддержку от ключевых стран, и процесс был «испорчен».

«Проблема была не только в том, что некоторые страны просто не хотели давать Украине больше, ссылаясь на бюджетные проблемы, или что другие предпочитали оказывать помощь на двусторонней основе. А в том, что перед тем, как представить свой план и попросить государства-члены выложить больше денег, Каллас не проконсультировалась с ними должным образом», — пишет Politico.

«Она (Каллас) по-прежнему ведет себя как премьер-министр, она не осознала, что теперь у нее другая работа», — заявил дипломат из Центральной Европы.