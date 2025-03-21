Полмиллиона палестинцев отдают Египту

Ливанское издание «Аль-Ахбар», связанное с «Хезболлой», сообщило утром в пятницу, 21 марта, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси недавно выразил готовность временно принять полмиллиона жителей сектора Газа.

Издание цитирует дипломатические источники в арабском мире, которые утверждают, что позиция Каира была пересмотрена в последний месяц. Жители сектора будут поселены в северной части Синайского полуострова.

Напомним, что речь идет о приеме беженцев в соответствии с планом Трампа по поводу будущего сектора Газа. По словам американского президента, после полутора лет войны в Газе так много разрушений, что жить там невозможно. Президент предложил переселить население региона в другую страну или страны, а в Секторе со временем будет отстроена «ближневосточная Ривьера».

Этот план натолкнулся на критику и сопротивление арабских стран. Однако на неделе министр иностранных дел непризнанного государства Сомалиленд заявил, что власти региона готовы рассмотреть возможность принятия у себя переселенцев из Газы.