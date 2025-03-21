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Азербайджанский дипломат назначен на высокую должность в Афганистане

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15:15 2790

Наш соотечественник Намик Гейдаров возглавит Агентство координации помощи и развития Афганистана (ACBAR), которое объединяет 203 международные и местные НПО.

Намик Гейдаров

ACBAR, как авторитетная и независимая неправительственная организация, используя свой 35-летний опыт, играет ключевую роль в обмене информацией и сотрудничестве между национальными и международными НПО, решая проблемы, выражая мнения и создавая условия для эффективного обслуживания населения.

ACBAR был основан в 1988 году в пакистанском городе Пешавар по инициативе НПО, работающих с афганскими беженцами вдоль пакистано-афганской границы, с целью координации гуманитарной помощи и услуг. С 2002 года штаб-квартира ACBAR расположена в столице Афганистана, Кабуле, и в настоящее время организация работает в семи провинциях страны, а в ближайшем будущем планирует расширение.

Немного о нашем соотечественнике, недавно назначенном на должность руководителя Агентства.

Намик Гейдаров — высококвалифицированный специалист в области международного развития, гуманитарной помощи, дипломатии и борьбы с терроризмом. Он получил степень PhD по международным отношениям в Дипломатической академии МИД России и прошел дополнительную академическую подготовку в Гарвардском университете. В ходе своей карьеры занимал руководящие должности в ООН и ведущих международных неправительственных организациях, управляя ключевыми гуманитарными и развивающими программами в Иране, Афганистане, Пакистане, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Также он принимал активное участие в высокоуровневых политических переговорах в регионе, внося вклад в стратегические инициативы и дипломатические процессы. Эксперт в области противодействия терроризму, Гейдаров считается одним из самых осведомленных специалистов ООН по деятельности «Аль-Каиды» и ИГИЛ. Он тесно сотрудничал с государственными органами, международными организациями и структурами безопасности, занимаясь вопросами борьбы с терроризмом, предотвращения радикализации и разработки стратегий безопасности. Обладая значительным опытом кризисного управления, дипломатических переговоров и налаживания партнерских связей, он эффективно действует в сложных международных условиях. Свободное владение азербайджанским, русским, английским, фарси и турецким языками позволяет ему успешно работать в различных геополитических контекстах.

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