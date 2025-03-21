Азербайджанский дипломат назначен на высокую должность в Афганистане

Наш соотечественник Намик Гейдаров возглавит Агентство координации помощи и развития Афганистана (ACBAR), которое объединяет 203 международные и местные НПО.

ACBAR, как авторитетная и независимая неправительственная организация, используя свой 35-летний опыт, играет ключевую роль в обмене информацией и сотрудничестве между национальными и международными НПО, решая проблемы, выражая мнения и создавая условия для эффективного обслуживания населения.

ACBAR был основан в 1988 году в пакистанском городе Пешавар по инициативе НПО, работающих с афганскими беженцами вдоль пакистано-афганской границы, с целью координации гуманитарной помощи и услуг. С 2002 года штаб-квартира ACBAR расположена в столице Афганистана, Кабуле, и в настоящее время организация работает в семи провинциях страны, а в ближайшем будущем планирует расширение.

Немного о нашем соотечественнике, недавно назначенном на должность руководителя Агентства.