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Гендиректор ФИДЕ о новом проекте Азербайджана: «Масштабный и очень нужный. Угурлар!»

Эльмир Алиев, отдел спорта
15:34 1411

Генеральный директор ФИДЕ (Международная шахматная федерация) Эмиль Сутовский прокомментировал решение Федерации шахмат Азербайджана начать новый проект - Chess Tour Azerbaijan. Это восемь международных опен-турниров, которые состоятся в этом году в Баку и регионах.

«Прекрасные новости из Баку - объявлена целая серия опен-турниров, которые пройдут в Азербайджане в 2025 году, - написал уроженец Баку Эмиль Сутовский на своей странице в Facebook. 

Речь идет о 7-8 турнирах, все с достойными призами, участием приглашенных иностранных гроссмейстеров и, конечно же, масштабным участием юных звездочек.

Проект масштабный и очень нужный. С удовольствием приеду на открытие первого турнира серии - Baku Open - в конце апреля.

Предвкушаю встречу со старыми друзьями. Угурлар!»

Baku Open стартует 28 апреля. Далее состоятся Sheki Open (18-25 июня), Shamakhı Open (26 июня-3 июля), Lankaran Open (6-13 июля), Guba Open (15-22 июля), Vugar Gashimov Open (Баку, 24 июля-1 августа), Ganca Open (11-18 ноября) и Shirvan Open (19-26 ноября).

В каждом из турниров сыграют как минимум пять гроссмейстеров. Кроме того, среди участников должны быть представители как минимум пяти стран.

Минимальный приз каждого соревнования - 22 тысячи манатов, а победитель должен получить не меньше 3 тысяч долларов (5 100 манатов).

На Baku Open, который пройдет в «Кристалл Холле», приедет и легендарный Вишванатан Ананд. Индийский шахматист, 15-й чемпион мира, а ныне заместитель президента ФИДЕ Аркадия Дворковича проведет в Баку матч с чемпионом Азербайджана Рауфом Мамедовым. Соперники будут играть в рапид и блиц. Также планируется организовать сеанс одновременной игры с участием Ананда для юных перспективных азербайджанских шахматистов.

Ожидается, что международный матч в рамках Baku Open проведет и чемпионка страны Гюнай Мамедзаде. Соперница пока не определена.

Chess Tour Azerbaijan - важный проект для азербайджанских шахмат. Местные молодые шахматисты смогут на протяжении года получать международную игровую практику и зарабатывать рейтинг, не тратя большие средства на заграничные поездки. Большую роль Chess Tour Azerbaijan сыграет и для развития шахмат в регионах страны.

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