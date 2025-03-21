Гендиректор ФИДЕ о новом проекте Азербайджана: «Масштабный и очень нужный. Угурлар!»

Генеральный директор ФИДЕ (Международная шахматная федерация) Эмиль Сутовский прокомментировал решение Федерации шахмат Азербайджана начать новый проект - Chess Tour Azerbaijan. Это восемь международных опен-турниров, которые состоятся в этом году в Баку и регионах.

«Прекрасные новости из Баку - объявлена целая серия опен-турниров, которые пройдут в Азербайджане в 2025 году, - написал уроженец Баку Эмиль Сутовский на своей странице в Facebook.

Речь идет о 7-8 турнирах, все с достойными призами, участием приглашенных иностранных гроссмейстеров и, конечно же, масштабным участием юных звездочек.

Проект масштабный и очень нужный. С удовольствием приеду на открытие первого турнира серии - Baku Open - в конце апреля.

Предвкушаю встречу со старыми друзьями. Угурлар!»

Baku Open стартует 28 апреля. Далее состоятся Sheki Open (18-25 июня), Shamakhı Open (26 июня-3 июля), Lankaran Open (6-13 июля), Guba Open (15-22 июля), Vugar Gashimov Open (Баку, 24 июля-1 августа), Ganca Open (11-18 ноября) и Shirvan Open (19-26 ноября).

В каждом из турниров сыграют как минимум пять гроссмейстеров. Кроме того, среди участников должны быть представители как минимум пяти стран.

Минимальный приз каждого соревнования - 22 тысячи манатов, а победитель должен получить не меньше 3 тысяч долларов (5 100 манатов).