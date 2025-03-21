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Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции
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Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции

Кремль рассказал, что объединяет Россию и Армению

15:36 1349

Россия «нацелена на дальнейшее развитие отношений» с Арменией. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что премьер страны Никол Пашинян поручил восстановить связи с Россией.

Он отметил, что «отношения между Россией и Арменией не прерывались». Представитель Кремля назвал Армению «дружественной страной».

«Нас очень многое объединяет — и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном. И в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении, как ЕАЭС. Мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений и готовы их всемерно развивать», — сказал он.

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