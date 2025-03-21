У Путина отказались брать Берлин и Париж

Правящая «Единая Россия» против «перебора» в транслируемых смыслах, воспитывать нужно «здоровый» патриотизм, заявил глава исполкома партии Александр Сидякин.

По его словам, доминирование «Z-повестки», которая предполагает, что «война должна закончиться в Берлине, в Париже, с танками, с конницей», в партии не приветствуется».

Сидякин добавил, что партия «стремится вовлекать в патриотические мероприятия в первую очередь молодежь, чтобы новое поколение воспитывалось уже не на каких-то западных ценностях и Микки-Маусах».