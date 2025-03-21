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Еще одна страна готова отправить войска в Украину

15:53 1498

Литва готова отправить войска в Украину после прекращения огня. Об этом заявил глава балтийской страны Гитанас Науседа.

«Литва готова оказать необходимую поддержку. Речь идет о конкретной численности нашего военного контингента, но все страны коалиции должны взять на себя обязательства по оказанию такой поддержки», - сказал президент в интервью Bloomberg TV.

Науседа не уточнил, сколько военнослужащих Литва готова выделить для миротворческой миссии.

Ранее британские СМИ сообщали, что Великобритания и Франция надеются сформировать миротворческий корпус численностью от 10 тыс. до 30 тыс. военнослужащих для обеспечения мирного соглашения по Украине.

20 марта в Лондоне прошла встреча военачальников стран «коалиции желающих», на которой обсуждались операционные детали отправки войск в Украину.

Между тем пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что уже сформирован список стран, готовых разместить военный контингент в Украине.

«Встречи начальников генштабов свидетельствуют о детальной проработке концепции и механизмов её реализации. Обсуждаются конкретные количества и локации», - сказал Тихий.

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