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NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов

16:17 324

NEQSOL Holding продолжает сотрудничество с Фондом “YAŞAT” с целью поддержки ветеранов и семей шехидов. В рамках сотрудничества в 2025 году была оказана социальная поддержка 671 ветерану и семьям шехидов в виде финансирования медицинских услуг и обучения за счет части средств, выделенных Фонду “YAŞAT” со стороны NEQSOL Holding.

Другая часть средств, выделенных холдингом, будет использована в течение этого года в рамках реализации специальных социальных проектов, среди которых Летний лагерь "YAŞAT" для детей шехидов, Летняя школа, Школьные принадлежности и другие специальные проекты.

"Ответственность перед обществом и поддержка социальных инициатив – важная часть нашей корпоративной культуры. Мы рады продолжать сотрудничество с Фондом ‘YAŞAT’, направляя ресурсы на реализацию значимых проектов и работ в сфере образования, здравоохранения и социальной поддержки," отметил Юсиф Джаббаров, Председатель NEQSOL Holding.

"NEQSOL Holding продолжит свои усилия в этом направлении, внеся вклад в развитие общества и поддержание социальных ценностей," добавил Юсиф Джаббаров.

Начиная с 2021 года и с учетом текущей используемой суммы, по решению NEQSOL Holding компании в составе холдинга – Bakcell, Norm, Azerconnect Group и Nobel Energy – выделили Фонду “YAŞAT” общую сумму в размере 3,7 миллиона манатов.

NEQSOL Holding выражает свои наилучшие пожелания мира и благополучия азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз и месяца Рамазан.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в таких сферах, как телекоммуникации, энергетика, строительство и высокие технологии.

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