Кто сказал, что Пашинян приедет в Баку?

Армянский политический аналитик Аргишти Кивирян утверждает, что получил следующую информацию: премьер-министр Никол Пашинян якобы получил требование отправиться в Баку для подписания мирного соглашения.

По его мнению, Азербайджан требует визита Пашиняна в Баку, «чтобы не только унизить его в очной форме, но и добиться окончательной капитуляции Армении». «Пашинян же пытался через Россию добиться того, чтобы документ был подписан в Москве, куда 9 мая отправится и Алиев. Для России это стало бы большим подарком, поскольку именно страна, на территории которой состоится подписание, будет играть ведущую роль. Именно с этой целью Матвиенко после телефонного разговора Путина и Пашиняна отправилась в Баку, чтобы выяснить, согласится ли Азербайджан на такой вариант», — утверждает Кивирян. Он добавил, что между Ереваном и Баку не было никаких переговоров. А Армения согласилась на все требования Азербайджана, последовательно выполняя их. По словам Кивиряна, удержание Пашиняна у власти зависит от Азербайджана. Он считает, что если президент Азербайджана Ильхам Алиев заявит о нежелании продолжать переговоры с Пашиняном, то ведущие мировые державы в кратчайшие сроки отстранят премьер-министра Армении от власти. Теперь о заявлении, будто Пашинян получил требование приехать в Баку для подписания мирного соглашения. Откуда армянский аналитик взял эту «информацию», неизвестно, но если учесть, что Ереван пока не выполнил два ключевых условия Азербайджана для подписания документа, то источник Кивиряна, очевидно, ввел его в заблуждение.

Сегодня официальный Баку в очередной раз напомнил армянской стороне, какие шаги необходимо предпринять для подписания согласованного текста мирного договора. Вместо этого армянское руководство на всех возможных площадках пытается представить Азербайджан стороной, якобы не заинтересованной в достижении мира. Азербайджанская дипломатия в настоящий момент строит свою работу на том, чтобы нейтрализовать эту армянскую риторику, и вновь на всех международных платформах разъясняет, что подписание мирного соглашения зависит исключительно от Армении. Ведь именно Ереван до сих пор не спешит убрать из своей конституции территориальные претензии к Азербайджану и согласиться официально распустить Минскую группу, созданную 33 года назад для переговорного урегулирования конфликта, которого уже не существует. Более того, за последние дни армянские вооруженные силы регулярно открывают огонь по позициям азербайджанской армии вдоль границы, что наносит дополнительный ущерб процессу создания благоприятной атмосферы для установления мира. В сложившейся ситуации подписание мирного соглашения в ближайшей перспективе не состоится, а значит, не может быть и речи ни о визите Пашиняна в Баку, ни о подписании этого документа 9 мая в Москве под патронажем Путина. Что касается утверждений о том, что российская сторона добивается подписания мирного соглашения именно в Москве и что председатель Совета Федерации во время визита в Баку поднимала этот вопрос, то сначала стоит задаться другим вопросом: заинтересована ли Россия вообще в подписании согласованного текста между Азербайджаном и Арменией, то есть в достижении мира?