Польша предложила России начать с себя

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия должна отказаться от военной помощи от КНДР и Ирана, если ее «беспокоит» западная помощь Украине во время возможного перемирия.

Глава польского МИД высказался по поводу требования главы Кремля Владимира Путина об «остановке принудительной мобилизации в Украине и перевооружении ВСУ» для прекращения огня.

«Если Россия обеспокоена иностранными военными поставками во время предложенного перемирия с Украиной, она могла бы взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских боеприпасов», – заявил Сикорский.

Отметим, такое требование Путина отвергло уже несколько стран. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что продолжат оказывать Украине военную помощь.

Аналогичную позицию высказали и в Великобритании.

Отметим, что американский президент Дональд Трамп заявил, что во время его телефонного разговора с Путиным они не обсуждали тему помощи Украине.