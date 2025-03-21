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Спецпосланник Трампа рассказал, как предостерегал Зеленского

17:38 1748

Специальный посланник США в Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News рассказал, что советовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому «не идти» на встречу с американским визави Дональдом Трампом в феврале 2025 года.

Во время эфира журналистка спросила у Келлога, «как мы прошли путь от катастрофы в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским до вчерашнего их телефонного разговора, который вы описали как очень взвешенный, сбалансированный».

Келлог считает, что у Зеленского и Трампа был хороший телефонный разговор в марте, потому что после встречи в Овальном кабинете 28 февраля украинский президент «понял, что имеет дело с совсем другим политиком и лидером в лице Дональда Трампа».

«Мы предостерегали его в то утро: не иди туда», – рассказал Келлог о событиях в Овальном кабинете в феврале.

На уточняющий вопрос, сказал ли он это Зеленскому, Келлог заявил, что он и еще 13 сенаторов находились в отеле утром 28 февраля и они «провели» Зеленского через то, как «это все будет выглядеть», когда он зайдет в Овальный кабинет.

Это, по его словам, было сделано для того, чтобы Зеленский «не был удивлен этим и понимал, что Трамп значительно отличается от Джо Байдена».

Келлог обратил внимание на то, что «все было хорошо, пока не пришла пресса».

Спецпосланник также сообщил, что Зеленский недавно запросил телефонный разговор с Трампом, и Трамп «великодушно» согласился на это.

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