Совместное заявление Минобороны и МЧС

Обнаружены тела азербайджанских военнослужащих Али Иманова и Руслана Рустама Гамидова, которые в туманную погоду попали под лавину при возвращении с места службы в Кедабекском районе. Об этом сообщили в совместном заявлении Минобороны и МЧС.

Об инциденте вышеупомянутые ведомства сообщали 19 марта. В совместном заявлении отмечалось, что «в поисково-спасательных мероприятиях задействованы силы, средства и специальная техника соответствующих подразделений азербайджанской армии, Министерства по чрезвычайным ситуациям и компании-подрядчика Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана».