Арабы заливают США деньгами

Об этом представитель Белого дома сообщил агентству Reuters.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) взяли на себя обязательства по 10-летней инвестиционной программе в США на $1,4 трлн.

По его словам, власти ОАЭ приняли такое решение после состоявшейся на этой неделе встречи делегации этой страны с американским президентом Дональдом Трампом.

Представитель Белого дома добавил, что новые договоренности "значительно увеличат существующие инвестиции ОАЭ в экономику США", в сферы искусственного интеллекта, полупроводников, энергетики и американского производства.