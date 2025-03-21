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Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции

Арабы заливают США деньгами

18:06 1848

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) взяли на себя обязательства по 10-летней инвестиционной программе в США на $1,4 трлн.

Об этом представитель Белого дома сообщил агентству Reuters.

По его словам, власти ОАЭ приняли такое решение после состоявшейся на этой неделе встречи делегации этой страны с американским президентом Дональдом Трампом.

Представитель Белого дома добавил, что новые договоренности "значительно увеличат существующие инвестиции ОАЭ в экономику США", в сферы искусственного интеллекта, полупроводников, энергетики и американского производства.

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