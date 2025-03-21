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Операция украинской разведки: уничтожены офицеры РФ

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18:21 2680

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области вечером 20 марта прогремел взрыв — на воздух взлетел автомобиль Nissan с двумя офицерами армии РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

«20 марта около 20:40 на улице Мира во временно оккупированном Скадовске взорвался автомобиль Nissan. В пикапе находились двое офицеров российской оккупационной армии. От машины московитов осталась лишь груда искореженного металла», — заявили в ГУР.

Украинская разведка подчеркнула, что каждый факт совершения российских военных преступлений не останется безнаказанным и «возмездие будет справедливым».

Ранее сообщалось, что на фронте был ликвидирован российский генерал-майор Павел Клименко — командир 5-й ОМБр имени Захарченко.

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