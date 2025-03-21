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«Леди Бута»: Искусство, Которое Будит Душу — Подарок Всему Нашему Народу на Праздники

18:35 659

Современная культура — это скорость, шум, спецэффекты. Кричащие цвета, агрессия, бесконечный поток образов. Всё стремится захватить, оглушить, затмить. Мы привыкли к этому ритму, но всё реже сталкиваемся с тем, что говорит тишиной, искренностью, чистотой. Тем, что не кричит, а будит.

Музыкальный клип “Леди Бута” Тарлана Рагимли — это не просто произведение искусства. Это окно в забытое состояние души, где реальность вдруг становится прозрачной, а время замирает. Мы все когда-то знали этот мир, но он ушёл под тяжестью повседневности, спрятался под прессом суеты.

И вот появляются такие произведения, как “Леди Бута”, — чтобы встряхнуть нас, вывести из бесконечного сна. Чтобы напомнить: мы — больше, чем нас заставляют думать. В этом клипе нет агрессивного ритма, нет попытки ошеломить спецэффектами. Здесь царит чистота замысла и глубина переживания. Это произведение, которое возвращает нас к истокам, к ощущению подлинного и вечного.

Именно поэтому “Леди Бута” становится особенным подарком для всего нашего народа. Время праздников — это момент, когда стоит остановиться, оглянуться и вспомнить, что истинные ценности всегда рядом. Они не требуют шума, они просто есть.

Создатели “Леди Бута”:

• Слова, музыка и исполнение — Рагимов Тарлан

• Гимнастические этюды — Айдан Рагимова

• Фрагменты фильмов “Challenge of Fire” и “The Temple’s Heart” — Теймур Даими

• Продюсер — Алекпер Хабибов

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