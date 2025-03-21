«Леди Бута»: Искусство, Которое Будит Душу — Подарок Всему Нашему Народу на Праздники

Современная культура — это скорость, шум, спецэффекты. Кричащие цвета, агрессия, бесконечный поток образов. Всё стремится захватить, оглушить, затмить. Мы привыкли к этому ритму, но всё реже сталкиваемся с тем, что говорит тишиной, искренностью, чистотой. Тем, что не кричит, а будит.

Музыкальный клип “Леди Бута” Тарлана Рагимли — это не просто произведение искусства. Это окно в забытое состояние души, где реальность вдруг становится прозрачной, а время замирает. Мы все когда-то знали этот мир, но он ушёл под тяжестью повседневности, спрятался под прессом суеты.