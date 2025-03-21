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Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции
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Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции

Бундестаг утвердил новый пакет военной помощи Украине

18:44 705

Бюджетный комитет Бундестага одобрил запрос Минфина ФРГ об оказании дополнительной военной помощи Киеву в размере €3 млрд.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на участников заседания комитета.

В последнее время в Германии шли острые дискуссии вокруг предоставления этого пакета помощи Киеву. Канцлер Олаф Шольц отмечал, что одобрит дополнительные поставки оружия только в случае, если для этого будет ослаблен долговой тормоз (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает).

На текущей неделе Бундестаг и Бундесрат (палата представителей федеральных земель ФРГ) дали зеленый свет на отмену долговых ограничений.

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