Бундестаг утвердил новый пакет военной помощи Украине
Бюджетный комитет Бундестага одобрил запрос Минфина ФРГ об оказании дополнительной военной помощи Киеву в размере €3 млрд.
Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на участников заседания комитета.
В последнее время в Германии шли острые дискуссии вокруг предоставления этого пакета помощи Киеву. Канцлер Олаф Шольц отмечал, что одобрит дополнительные поставки оружия только в случае, если для этого будет ослаблен долговой тормоз (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает).
На текущей неделе Бундестаг и Бундесрат (палата представителей федеральных земель ФРГ) дали зеленый свет на отмену долговых ограничений.