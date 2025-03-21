Бундестаг утвердил новый пакет военной помощи Украине

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на участников заседания комитета.

В последнее время в Германии шли острые дискуссии вокруг предоставления этого пакета помощи Киеву. Канцлер Олаф Шольц отмечал, что одобрит дополнительные поставки оружия только в случае, если для этого будет ослаблен долговой тормоз (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает).

На текущей неделе Бундестаг и Бундесрат (палата представителей федеральных земель ФРГ) дали зеленый свет на отмену долговых ограничений.