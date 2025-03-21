Путин подставил плечо Эрдогану

По словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин принял предложение посетить Турцию с официальным визитом, который, скорее всего, состоится после того, как в стране улягутся массовые волнения. Очевидно, что в создавшейся ситуации Москва поддерживает президента Эрдогана, другие варианты не просматриваются.

Путин, как всегда, рядом с Эрдоганом По существу, это пока единственная позитивная реакция из-за рубежа на стремительно развивающиеся события в Турции. Но даже столь сдержанная реплика Кремля выглядит формой поддержки президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Особенно, если учесть, что лидеры европейских стран, а также руководство Евросоюза либо не высказались по поводу массовых выступлений турецкой оппозиции, либо их реакция содержала изрядную долю критики в адрес официальной Анкары. Европейские издания публикуют пока лишь новостной обзор уличных событий, а также заявления и перепалку, разворачивающиеся между основными действующими лицами в социальных сетях. Очевидно, что вскоре начнут поступать первые комментарии политиков и чиновников Евроатлантического блока, в который по факту членства в НАТО входит Турция, а также более развернутый анализ событий из России, поддерживающей с Анкарой партнёрские отношения. И хотя анонсированный визит Путина в Турцию, скорее всего, состоится уже после майских праздников, ближе к лету, очевидно, что Москва поддерживает Эрдогана. Возможно, к визиту Путина будут озвучены какие-то жесты поддержки со стороны России, как это было в 2016 году, после попытки государственного переворота в Турции, когда Москва усилила совместные действия с Анкарой по линии разведслужб. Не случайно свой первый зарубежный визит после попытки госпереворота Эрдоган совершил в Санкт-Петербург. Там, в ходе брифинга с Путиным, турецкий лидер признался, что был чрезвычайно обрадован реакцией российского президента.

Встреча двух лидеров в северной столице России имела тогда особую значимость, поскольку это был первый прямой контакт РФ и Турции на высшем уровне после ноябрьских событий 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский истребитель Су-24. Какие-то аналогии с нынешней стагнацией политического взаимодействия Турции и России напрашиваются и сейчас, учитывая, что динамика процессов внутри Турции все еще остается кризисной, а возможные обострения, способные оказать влияние на двусторонние отношения или необходимость поддержки со стороны РФ, могут быть ещё впереди. В ближайшей перспективе важным этапом, способным помочь руководству Турции выйти из политического кризиса, станет его готовность провести или, наоборот, отказаться от конституционной реформы. Напомню, что весной 2024 года Эрдоган поднял вопрос о необходимости обновить Основной закон страны, действующий с 1982 года. Было принято решение подготовить к октябрю 2025 года новые поправки в Конституцию 1982 года, принятой, кстати после военного переворота. В этой связи важно уточнить, что предыдущие изменение в Конституции Турецкой Республики были сделаны в 2017 году, когда правящая Партия справедливости и развития добилась в Основном законе страны президентской формы правления. Что же касается новых поправок, то, по всей видимости, они будут направлены на дополнительное усиление президентской вертикали и укрепление механизмов исполнительной власти, завязанных на действующего главу государства. Вопрос принятия этих поправок остается открытым. Но очевидно, что Россия поддержит Эрдогана в любых решениях и действиях в этом направлении. Российско-турецкая координация Более того, на сегодняшний день мы наблюдаем проявление определенной координации действий России и Турции в Сирии. Вчера пресс-служба Кремля распространила комментарий на послание Владимира Путина главе Сирии Ахмаду аш-Шараа, в котором указано буквально следующее:

"Подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений". Следует признать, что данный текст во многом неожиданен. Даже для наблюдателей за российско-сирийским взаимодействием, которые после бегства Башара Асада не видели в обозримой перспективе возможность сближения Москвы и Дамаска. В данном случае следует учитывать, что для Турции экономическая поддержка нового руководства Сирии исключительно собственными силами может стать достаточно накладным процессом. С опорой же на российское партнёрство ситуация будет выглядеть не столь безнадежно, особенно в плане поставок в Сирию из России горюче-смазочных материалов, муки, продуктов и товаров первой необходимости. Поддержка газом и мукой Важным моментом нормализации среды экономического взаимодействия Турции и России, изрядно деформированной западными санкциями, стали успешные действия Анкары по поводу освобождения от санкций США в отношении российского газа (взаимодействие банков Турции с "Газпромбанком" уже выведено из-под санкций Министерства финансов США – ред.) Таким образом, Турция будет продолжать закупку углеводородных ресурсов у России, что имеет принципиальное значение, поскольку турецкая экономика по-прежнему зависит от поставок российского газа, составляющих порядка 45 процентов общего газового баланса страны. Другим существенным моментом в экономической плоскости стало смягчение ограничений Анкары на импорт российской пшеницы, действовавших с июня 2024 года. На этой неделе был разрешен беспошлинный ввоз в Турцию российского зерна для производства муки на экспорт.