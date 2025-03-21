Путин подставил плечо Эрдогану
По словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин принял предложение посетить Турцию с официальным визитом, который, скорее всего, состоится после того, как в стране улягутся массовые волнения.
Очевидно, что в создавшейся ситуации Москва поддерживает президента Эрдогана, другие варианты не просматриваются.
Путин, как всегда, рядом с Эрдоганом
По существу, это пока единственная позитивная реакция из-за рубежа на стремительно развивающиеся события в Турции. Но даже столь сдержанная реплика Кремля выглядит формой поддержки президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Особенно, если учесть, что лидеры европейских стран, а также руководство Евросоюза либо не высказались по поводу массовых выступлений турецкой оппозиции, либо их реакция содержала изрядную долю критики в адрес официальной Анкары.
Европейские издания публикуют пока лишь новостной обзор уличных событий, а также заявления и перепалку, разворачивающиеся между основными действующими лицами в социальных сетях. Очевидно, что вскоре начнут поступать первые комментарии политиков и чиновников Евроатлантического блока, в который по факту членства в НАТО входит Турция, а также более развернутый анализ событий из России, поддерживающей с Анкарой партнёрские отношения.
И хотя анонсированный визит Путина в Турцию, скорее всего, состоится уже после майских праздников, ближе к лету, очевидно, что Москва поддерживает Эрдогана. Возможно, к визиту Путина будут озвучены какие-то жесты поддержки со стороны России, как это было в 2016 году, после попытки государственного переворота в Турции, когда Москва усилила совместные действия с Анкарой по линии разведслужб. Не случайно свой первый зарубежный визит после попытки госпереворота Эрдоган совершил в Санкт-Петербург. Там, в ходе брифинга с Путиным, турецкий лидер признался, что был чрезвычайно обрадован реакцией российского президента.
Встреча двух лидеров в северной столице России имела тогда особую значимость, поскольку это был первый прямой контакт РФ и Турции на высшем уровне после ноябрьских событий 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский истребитель Су-24.
Какие-то аналогии с нынешней стагнацией политического взаимодействия Турции и России напрашиваются и сейчас, учитывая, что динамика процессов внутри Турции все еще остается кризисной, а возможные обострения, способные оказать влияние на двусторонние отношения или необходимость поддержки со стороны РФ, могут быть ещё впереди.
В ближайшей перспективе важным этапом, способным помочь руководству Турции выйти из политического кризиса, станет его готовность провести или, наоборот, отказаться от конституционной реформы.
Напомню, что весной 2024 года Эрдоган поднял вопрос о необходимости обновить Основной закон страны, действующий с 1982 года. Было принято решение подготовить к октябрю 2025 года новые поправки в Конституцию 1982 года, принятой, кстати после военного переворота. В этой связи важно уточнить, что предыдущие изменение в Конституции Турецкой Республики были сделаны в 2017 году, когда правящая Партия справедливости и развития добилась в Основном законе страны президентской формы правления.
Что же касается новых поправок, то, по всей видимости, они будут направлены на дополнительное усиление президентской вертикали и укрепление механизмов исполнительной власти, завязанных на действующего главу государства. Вопрос принятия этих поправок остается открытым. Но очевидно, что Россия поддержит Эрдогана в любых решениях и действиях в этом направлении.
Российско-турецкая координация
Более того, на сегодняшний день мы наблюдаем проявление определенной координации действий России и Турции в Сирии. Вчера пресс-служба Кремля распространила комментарий на послание Владимира Путина главе Сирии Ахмаду аш-Шараа, в котором указано буквально следующее:
"Подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений".
Следует признать, что данный текст во многом неожиданен. Даже для наблюдателей за российско-сирийским взаимодействием, которые после бегства Башара Асада не видели в обозримой перспективе возможность сближения Москвы и Дамаска.
В данном случае следует учитывать, что для Турции экономическая поддержка нового руководства Сирии исключительно собственными силами может стать достаточно накладным процессом. С опорой же на российское партнёрство ситуация будет выглядеть не столь безнадежно, особенно в плане поставок в Сирию из России горюче-смазочных материалов, муки, продуктов и товаров первой необходимости.
Поддержка газом и мукой
Важным моментом нормализации среды экономического взаимодействия Турции и России, изрядно деформированной западными санкциями, стали успешные действия Анкары по поводу освобождения от санкций США в отношении российского газа (взаимодействие банков Турции с "Газпромбанком" уже выведено из-под санкций Министерства финансов США – ред.) Таким образом, Турция будет продолжать закупку углеводородных ресурсов у России, что имеет принципиальное значение, поскольку турецкая экономика по-прежнему зависит от поставок российского газа, составляющих порядка 45 процентов общего газового баланса страны.
Другим существенным моментом в экономической плоскости стало смягчение ограничений Анкары на импорт российской пшеницы, действовавших с июня 2024 года. На этой неделе был разрешен беспошлинный ввоз в Турцию российского зерна для производства муки на экспорт.
Уточню в этой связи, что Турция по-прежнему является одним из ключевых импортеров российской пшеницы и по итогам первой половины текущего сезона (с июля 2024 по январь 2025 года) осталась в лидирующей тройке мировых покупателей, даже несмотря на санкционные ограничения.
Со своей стороны, Россия фактически обеспечивает лидерство Турции по экспорту муки на мировом рынке (турецкие компании контролируют до 23 процентов мировой торговли мукой), не блокируя поставки зерна для мукомольной промышленности, хотя могла бы наращивать собственные позиции в экспорте готовой муки.
Особо отмечу, что эта симбиотическая связь наметилась именно после попытки государственного переворота в Турции в 2016 году, когда президент Путин первым из зарубежных лидеров поддержал Эрдогана.
Российско-турецкие отношения - крайне любопытный и сложный феномен. По очень многим вопросам интересы сторон не совпадают, а подчас и прямо противоречат друг другу, как в вопросах украинского конфликта и принадлежности Крыма. Тем не менее, речь идет о весьма обширных и сложно переплетённых связях, определяющих необходимость сохранять взаимодействие в широком диапазоне вопросов от Сирии до Южного Кавказа.
Выстраивание сбалансированных отношений для Путина и Эрдогана является приоритетом их политики и экономических связей бизнеса двух стран. И, конечно же, позитивная среда взаимодействия Москвы с Анкарой влияет на устойчивость региональных проектов Азербайджана, формируя треугольник Анкара-Москва-Баку.