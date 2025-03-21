Байден хочет вернуться

Бывший президент США Джо Байден предложил помочь Демократической партии вернуть утраченные позиции после прихода к власти Дональда Трампа, сообщает NBC News.

В феврале он встретился с новым председателем партии Кеном Мартином и выразил готовность собирать средства и участвовать в кампании. Однако, по данным СМИ, Мартин не поддержал инициативу Байдена.

Журналисты отмечают, что Байден ассоциируется с поражением демократов на выборах и воспринимается как символ прошлого партии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что при Байдене страной фактически управляла его жена, что привело к «катастрофе» в экономике.