Зеленский против миротворцев ООН с «голыми мандатами»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев с самого начала поддерживает немедленное прекращение войны без предварительных условий, однако подчеркивает необходимость конкретных шагов со стороны России.

"Это более быстрый путь, чем бесконечные технические переговоры. Но мы не против любого формата, который приблизит нас к миру", — отметил он на пресс-конференции.

Зеленский назвал первым шагом прекращение ударов по гражданской инфраструктуре — о такой возможности сообщил Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным. Украина уже готовит список объектов, которые должны быть защищены.