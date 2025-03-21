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Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции
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Сторонники Имамоглу вышли на улицы Турции

Зеленский против миротворцев ООН с «голыми мандатами»

19:10 548

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев с самого начала поддерживает немедленное прекращение войны без предварительных условий, однако подчеркивает необходимость конкретных шагов со стороны России.

"Это более быстрый путь, чем бесконечные технические переговоры. Но мы не против любого формата, который приблизит нас к миру", — отметил он на пресс-конференции.

Зеленский назвал первым шагом прекращение ударов по гражданской инфраструктуре — о такой возможности сообщил Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным. Украина уже готовит список объектов, которые должны быть защищены.

Президент подчеркнул, что ООН не рассматривается Киевом как альтернатива реальным гарантиям безопасности.

"При всем уважении, ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина прийти снова. Нарушены все возможные нормы", — сказал Зеленский. По его словам, сдержать агрессию России может только сильный союзнический контингент с мандатом и вооружением.

Президент Чехии Петр Павел, комментируя российский удар по Одессе во время его визита, заявил, что такие действия подрывают доверие к мирным переговорам. "Очень сложно говорить о мире, когда параллельно наносятся удары по гражданской инфраструктуре", — отметил он.

Зеленский добавил, что контроль за соблюдением возможного перемирия должны осуществлять партнеры Украины в сфере разведки, однако самой надежной гарантией безопасности он назвал вступление Украины в НАТО.

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