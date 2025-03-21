В США показали новый истребитель F-47

Президент США Дональд Трамп сообщил, что первый в мире истребитель шестого поколения получил обозначение F-47 и уже несколько лет находится в эксплуатации.

«F-47 летает уже пять лет. Он превосходит все остальные самолёты», — отметил Трамп, комментируя развитие американских вооружённых сил.

Конкурс на контракт по разработке F-47 был проведён между Boeing и Lockheed Martin, и компания Boeing победила в этой борьбе. Контракт на разработку и производство истребителей NGAD оценивается в минимум 20 миллиардов долларов, с возможностью получения сотен миллиардов долларов в ходе выполнения контракта. Ожидается, что стоимость каждого истребителя NGAD составит около 300 миллионов долларов.