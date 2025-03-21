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Киев о встречах в Саудовской Аравии

19:54 145

Украина не будет вести переговоры с Россией на встрече в Саудовской Аравии, заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

По его словам, это не политическая встреча, а техническая, на которой будут обсуждаться параметры возможного прекращения огня. Тихий отметил, что переговоры в Саудовской Аравии будут носить двусторонний характер между Украиной и США, а вопросы, связанные с мониторингом и контролем прекращения огня, будут обсуждаться профессиональными экспертами.

Кроме того, спикер добавил, что Украина не знает, как будет проходить встреча между Россией и США, которые будут вести переговоры отдельно.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что технические специалисты Украины и США 24 марта проведут встречу в Саудовской Аравии. Состав украинской делегации официально не объявлялся. Помощник президента России Юрий Ушаков информировал, что 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине. По его словам, российскую делегацию на консультациях возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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