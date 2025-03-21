Трамп рассказал о дележе украинских земель

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам его контактов с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже наметились контуры будущей сделки по Украине.

"Как вы знаете, я провел очень хорошие переговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным <...>, я очень хорошо поговорил с этими джентльменами. Думаю, что у нас уже есть контуры сделки. Я надеюсь, что у нас есть контуры сделки", - добавил Трамп.

Американский лидер также в очередной раз повторил, что войны в Украине никогда бы не произошло, если бы он был президентом в 2022 году, так как у США в то время не было "компетентного президента".

Трамп также заявил, что переговоры по вопросам "раздела территорий" и полного прекращения огня между Россией и Украиной идут "прямо сейчас". "Режим полного прекращения огня на Украине может быть достигнут уже очень скоро", - сказал президент США.